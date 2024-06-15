Οι χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα πρέπει να έχουν άμεση εμπλοκή για την ώρα, σε ένα δάνειο 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων που η G7 προγραμματίζει να συγκεντρώσει από τα περιουσιακά της Ρωσίας που έχουν παγώσει, δήλωσε σήμερα η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι.

Οι χώρες-μέλη της G7 συμφώνησαν στη διάρκεια της ετήσιας διάσκεψης τους στη Νότια Ιταλία να εξασφαλίσουν δάνεια προς την Ουκρανία που θα συγκεντρωθούν από τα επιτόκια των ρωσικών κεφαλαίων που έχουν παγώσει στις χώρες της Δύσης.

«Το δάνειο των περίπου 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων έχει ήδη ανακοινωθεί και θα διατεθεί από τις ΗΠΑ, τον Καναδά, τη Βρετανία, αλλά και προφανώς από την Ιαπωνία (εντός των συνταγματικών περιθωρίων της)”, δήλωσε η Μελόνι σε μία συνέντευξη Τύπου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

