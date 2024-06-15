18+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |

Με το δεξί στο Euro μπήκε η πρωταθλήτρια Ευρώπης Ιταλίας! Η ομάδα του Λουτσιάνο Σπαλέτι ήταν εξαιρετική για 60 λεπτά, παίζοντας πολύ όμορφο ποδόσφαιρο και κατάφερε να λυγίσει με 2-1 την Αλβανία για την πρεμιέρα των δύο ομάδων στον 2ο όμιλο.

Αξιόμαχοι οι Αλβανοί αλλά ταυτόχρονα και φοβικοί. Προηγήθηκαν στα 23 δευτερόλεπτα του αγώνα με τον Μπαϊράμι, σκοράροντας το ταχύτερο γκολ στην ιστορία της διοργάνωσης, αλλά δέχτηκαν την ανατροπή ως το 16ο λεπτό. Λίγο έλειψε πάντως να μοιράσουν εγκεφαλικά στο 90’ με το πλάγιο τετ-α-τετ του Μανάι αλλά δεν το κατάφεραν!



Την ίδια ώρα, η «σκουάντρα ατζούρα» γύρισε το ματς με τα τέρματα των Μπαστόνι, Μπαρέλα, θα μπορούσε να σκοράρει περισσότερα από τα δύο γκολ που έβαλε, αλλά δεν είχε ουσία και τα χαλούσε στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου.

Ντερμπάρα κορυφής ανάμεσα σε Ισπανία και Ιταλία τη 2η αγωνιστική (20/06), με την Κροατία που δεν έχει επίσης βαθμό κοντράρεται η Αλβανία στη μάχη της 3ης θέσης (19/06).

Το ματς

Απολαυστικό πρώτο ημίχρονο σε όλη τη διάρκειά του. Η Αλβανία πάγωσε την Ιταλία και έβαλε φωτιά στις κερκίδες όπου βρέθηκαν περισσότεροι από 30 χιλιάδες οπαδοί της. Μετά από λάθος πλάγιο του Ντιμάρκο, ο Μπαϊράμι βρέθηκε στην περιοχή και με κεραυνό εκτέλεσε τον Μπαϊράμι για το 1-0 στα 23 δευτερόλεπτα, πετυχαίνοντας το ταχύτερο γκολ στην ιστορία της διοργάνωσης. Το γρήγορο γκολ των Αλβανών δεν πτόησε τη «σκουάντρα ατζούρα». Με κυριαρχικό ποδόσφαιρο, τις γραμμές πολύ ψηλά στο γήπεδο και φοβερή ένταση στο παιχνίδι της, η Ιταλία άγγιξε με τη σέντρα την ισοφάριση αλλά ο Πελεγκρίνι δεν βρήκε εστία από πλεονεκτική θέση.

Και στο 11ο λεπτό, η ομάδα του Σπαλέτι έφερε το σκορ σε ισορροπία όταν ο Πελεγκρίνι έκανε γλυκιά σέντρα στο δεύτερο δοκάρι και ο Μπαστόνι εκτέλεσε με κεφαλιά τον Στρακόσα για το 1-1. Το γκολ αυτό έδωσε φτερά στα πόδια των Ιταλών, οι οποίοι είχαν ήδη τον απόλυτο έλεγχο. Και βρήκαν πέντε λεπτά μετά το τέρμα της ανατροπής, όταν η μπάλα στρώθηκε εκτός περιοχής στον Μπαρέλα και αυτός με εκπληκτικό σουτ με το εξωτερικό άφησε άγαλμα τον κίπερ της Αλβανίας για το 2-1.

Η άμυνα της Ιταλίας έπαιζε υπερβολικά ψηλά, οι Μπαστόνι-Καλαφιόρι ήταν… χαφ και ο Ντι Λορέντσο ο μοναδικός που έκλεινε σε θέση στόπερ, με τους Αλβανούς να μοιάζουν εγκλωβισμένοι στο επιθετικό παιχνίδι των «ατζούρι» και την εξαιρετική τακτική του Σπαλέτι. Στο 33’ ο Σκαμάκα με υπέροχη κάθετη έβγαλε τετ-α-τετ τον Φρατέζι, αλλά η λόμπα του τελευταίου σταμάτησε στο αριστερό δοκάρι. Και λίγο αργότερα, ο Σκαμάκα μετά την κεφαλιά-πάσα του Πελεγκρίνι δεν κατάφερε να τελειώσει σωστά τη φάση με το εξωτερικό.

Το 2-1 του ημιχρόνου έμοιαζε φτωχό για τους κυρίαρχους Ιταλούς και κολακευτικό για τους Αλβανούς, οι οποίοι ναι μεν είχαν κοντά τις γραμμές τους και έβγαζαν περίσσιο πάθος, αλλά δυσκολεύονταν να φανούν επικίνδυνοι. Η «σκουάντρα ατζούρα» μπήκε με αντίστοιχο τρόπο στο δεύτερο μέρος, πίεζε για το τρίτο τέρμα αλλά αυτό δεν ερχόταν. Ο Κιέζα άγγιξε το γκολ στο 60ο λεπτό, αλλά η μπάλα έγλυψε το δεξί δοκάρι και στη συνέχεια η ομάδα του Σπαλέτι άρχισε να κατεβάζει το τέμπο του αγώνα, βγάζοντας και κούραση. Οι αλλαγές άργησαν να έρθουν από πλευράς του Ιταλού τεχνικού, με τον Σιλβίνιο να κάνει τις κινήσεις του, ρίχνοντας στον αγώνα προοδευτικά τους Χότζα, Λάτσι, Μανάι και Μούτσι. Παρόλα αυτά, η ομάδα του αδυνατούσε να φτιάξει ευκαιρίες, ακόμη και να πλησιάσει την αντίπαλη περιοχή, αφού οι «ατζούρι» ήταν καλοστημένοι στο γήπεδο και καθάριζαν κάθε υποψία.

Περισσότερα σε λίγο...

