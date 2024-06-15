Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ επιβεβαίωσαν την απώλεια 8 στρατιωτών από έκρηξη που έγινε στην πόλη Ράφα της Γάζας.
Περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες της έκρηξης δεν δόθηκαν στη δημοσιότητα.
Νωρίτερα, η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς ανακοίνωσε ότι ένας αριθμός Ισραηλινών στρατιωτών σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν όταν το θωρακισμένο όχημα που τους μετέφερε, έπεσε σε ενέδρα στηΡάφα, νοτίως της Γάζας.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.