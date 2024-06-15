Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ επιβεβαίωσαν την απώλεια 8 στρατιωτών από έκρηξη που έγινε στην πόλη Ράφα της Γάζας.

Περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες της έκρηξης δεν δόθηκαν στη δημοσιότητα.

Νωρίτερα, η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς ανακοίνωσε ότι ένας αριθμός Ισραηλινών στρατιωτών σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν όταν το θωρακισμένο όχημα που τους μετέφερε, έπεσε σε ενέδρα στηΡάφα, νοτίως της Γάζας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.