Η Χαμάς απέρριψε την πρόταση των Ισραηλινών για κατάπαυση πυρός στη Λωρίδα της Γάζας

Νωρίτερα, άλλος αξιωματούχος είπε στο ίδιο πρακτορείο ότι δεν επιτεύχθηκε πρόοδος στις διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας

Η Χαμάς απέρριψε τη νέα πρόταση κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας

Η παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς απέρριψε την τελευταία ισραηλινή πρόταση κατάπαυσης του πυρός που τέθηκε στις συνομιλίες του Καΐρου, ανέφερε ένα υψηλόβαθμο στέλεχός της, ο Άλι Μπαράκα, μιλώντας στο πρακτορείο Ρόιτερς.

Νωρίτερα, άλλος αξιωματούχος είπε στο ίδιο πρακτορείο ότι δεν επιτεύχθηκε πρόοδος στις διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

