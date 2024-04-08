Η Χαμάς απέρριψε τη νέα πρόταση κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας

Η παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς απέρριψε την τελευταία ισραηλινή πρόταση κατάπαυσης του πυρός που τέθηκε στις συνομιλίες του Καΐρου, ανέφερε ένα υψηλόβαθμο στέλεχός της, ο Άλι Μπαράκα, μιλώντας στο πρακτορείο Ρόιτερς.

Νωρίτερα, άλλος αξιωματούχος είπε στο ίδιο πρακτορείο ότι δεν επιτεύχθηκε πρόοδος στις διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

