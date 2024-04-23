Η Κίνα έθεσε σήμερα σε κόκκινο συναγερμό ένα μέρος του νότιου τμήματος της χώρας εξαιτίας φονικών καταρρακτωδών βροχοπτώσεων στην επαρχία Γκουανγκντόνγκ, πρωτεύουσα της οποίας είναι η Γκουανγκτζόου (Καντόνα).

Ο συναγερμός αυτός στο υψηλότερο επίπεδο ισχύει από τις 11:00 (06:00 ώρα Ελλάδας) στη Σενζέν, ανακοίνωσαν οι μετεωρολογικές υπηρεσίες σ' αυτή την πόλη των 17,7 εκατομμυρίων κατοίκων, που συνορεύει με το Χονγκ Κονγκ.

China's 'once in a century' floods: 127 million on alert as cities are submerged https://t.co/GzsbdPnWHN pic.twitter.com/kYwEclznVC — Daily Mail US (@DailyMail) April 22, 2024

Οι αρχές προειδοποίησαν για «πολύ υψηλό» κίνδυνο ξαφνικών πλημμυρών.

Από την Πέμπτη, καταρρακτώδεις βροχές πλήττουν την επαρχία Γκουανγκντόνγκ, την πολυπληθέστερη της Κίνας (127 εκατ. κάτοικοι) και εμβληματική της κινεζικής βιομηχανικής ισχύος με τα δεκάδες χιλιάδες εργοστάσιά της που είναι στραμμένα προς τις εξαγωγές.

Η κακοκαιρία έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον τέσσερις ανθρώπους και έχει προκαλέσει την απομάκρυνση δεκάδων χιλιάδων άλλων από τα σπίτια τους, σύμφωνα με έναν απολογισμό που αυξήθηκε χθες, Δευτέρα.

Οι βροχοπτώσεις έχουν κάνει τους ποταμούς να φουσκώσουν σε επίπεδο που προκαλεί φόβους για τις «πλημμύρες του αιώνα», προειδοποίησαν την Κυριακή οι αρχές.

Οι ισχυρές βροχοπτώσεις στη νότια Κίνα δεν είναι ασυνήθιστες, ιδιαίτερα το καλοκαίρι, αλλά είναι μάλλον πρόωρες την άνοιξη.

Η χώρα αντιμετωπίζει τους τελευταίους μήνες ακραίες μετεωρολογικές συνθήκες, οι οποίες επιδεινώνονται από την κλιματική αλλαγή, σύμφωνα με τους επιστήμονες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

