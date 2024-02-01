Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Λόιντ Όστιν ζήτησε σήμερα δημοσίως συγγνώμη, επειδή κράτησε μυστικό το ότι νόσησε από καρκίνο και νοσηλεύτηκε, μια υπόθεση που προκάλεσε αντιδράσεις στη χώρα.

«Θέλω να είμαι πολύ σαφής: Δεν το διαχειριστήκαμε αυτό όπως έπρεπε (…). Έπρεπε να είχα ενημερώσει τον πρόεδρο για τη διάγνωσή μου για καρκίνο (…). Ζητώ συγγνώμη στους συναδέλφους μου και στον αμερικανικό λαό», δήλωσε κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης τύπου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

