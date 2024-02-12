Αμετακίνητος παραμένει ο Ούγγρος πρωθυπουργός, Βίκτορ Όρμπαν, στην άποψή του αναφορικά με την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ ενώ αναφέρει σε συνέντευξή του ότι «οι Ευρωπαίοι δεν είναι αρκετά δυνατοί για να μας πάρουν στα σοβαρά οι Ρώσοι», σύμφωνα με το POLITICO.

Παράλληλα, ο Όρμπαν υποστηρίζει ότι η Σερβία θα πρέπει να ενταχθεί στην ΕΕ πριν από την Ουκρανία. Ειδικότερα, σε συνέντευξή του που θα δημοσιευθεί αργότερα αυτή την εβδομάδα, αναφέρει ότι η ΕΕ «θα χάσει» τη Σερβία από την Κίνα, εκτός αν αφήσει τη χώρα να ενταχθεί σύντομα στο μπλοκ, και θα πρέπει να το κάνει πριν αποδεχθεί την Ουκρανία.

«Πρέπει να ολοκληρώσουμε το παλιό έργο της διεύρυνσης πριν ξεκινήσουμε τη νέα διεύρυνση με την Ουκρανία. Εάν δεν ενσωματώσουμε τη Σερβία το συντομότερο δυνατό, θα τη χάσουμε» είπε ο Όρμπαν σε συνομιλία με τον πρώην καγκελάριο της Αυστρίας Βόλφγκανγκ Σούσελ για το European Voices, ένα περιοδικό που εκδίδεται από την Die Presse. Είπε επίσης ότι η Ουκρανία θα πρέπει να είναι ένα ουδέτερο σημείο ασφαλείας μεταξύ της Δύσης και της Ρωσίας.

Η Σερβία υπέβαλε αίτηση για ένταξη στην ΕΕ το 2009, αλλά η υποψηφιότητά της σταμάτησε εν μέσω ανησυχιών για την υποχώρηση της δημοκρατίας και τους στενούς δεσμούς της με τη Ρωσία και την Κίνα.

«Η Σερβία έχει άλλες επιλογές. Μόλις σύναψε μια συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με την Κίνα», είπε ο Όρμπαν, αναφερόμενος στη συμφωνία που υπεγράφη τον περασμένο Οκτώβριο με τον δεύτερο μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο της Σερβίας μετά την ΕΕ.

Ο Όρμπαν απέρριψε επίσης τις προοπτικές του Κιέβου να αποκρούσει τη ρωσική εισβολή και να ενταχθεί στην ΕΕ, ισχυριζόμενος ότι ο μόνος τρόπος για να επιβιώσει η Ουκρανία είναι η χώρα να είναι «μια ζώνη ασφαλείας μεταξύ Ρωσίας και Δύσης».

«Αν αυτό δεν λειτουργήσει, η Ουκρανία θα συνεχίσει να χάνει εδάφη. Η Ρωσία θα καταστρέφει την Ουκρανία ξανά και ξανά και ξανά. Η Ρωσία δεν θα δεχτεί ποτέ να έχει στα σύνορά της ένα μέλος της ΕΕ και του ΝΑΤΟ όπως η Ουκρανία», είπε, σύμφωνα με προεπισκοπήσεις των δηλώσεών του.

Ο Όρμπαν πρόσθεσε ότι η Ρωσία δεν παίρνει στα σοβαρά την Ευρώπη επειδή το μπλοκ είναι πολύ αδύναμο στρατιωτικά.

«Εμείς οι Ευρωπαίοι δεν είμαστε αρκετά δυνατοί για να μας πάρουν στα σοβαρά οι Ρώσοι. Αυτό είναι ένα παιχνίδι δύναμης. Αυτός είναι πόλεμος», είπε ο Όρμπαν.



