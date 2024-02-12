Πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου, το οποίο είναι ελληνόκτητο και πλέει υπό σημαία νήσων Μάρσαλ, ανέφερε πως έγινε στόχος επίθεσης «με δυο πυραύλους» μέσα σε 20 λεπτά στα ανοικτά των ακτών της Υεμένης, ανακοίνωσε σήμερα βρετανική ιδιωτική εταιρεία ναυτικής ασφάλειας.

Σύμφωνα με την εταιρεία Ambrey, «το πλήρωμα είναι σώο και αβλαβές», αλλά το πλοίο υπέστη ζημιά στη δεξιά πλευρά του και «κατευθύνεται προς τον λιμένα που αποτελεί επόμενο σταθμό του».

Στην Ερυθρά Θάλασσα οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης έχουν εξαπολύσει από τα τέλη της περασμένης χρονιάς δεκάδες επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων που κατ’ αυτούς «συνδέονται» με το Ισραήλ, σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας.

Νωρίτερα, η υπηρεσία ναυτικής ασφάλειας της Βρετανίας (UKMTO) ανέφερε πως έλαβε πληροφορίες για «συμβάν» στην Ερυθρά Θάλασσα, περίπου 40 ναυτικά μίλια (74 χιλιόμετρα) νότια της πόλης Αλ Μόχα της Υεμένης. Αργότερα, καθησύχασε με τη σειρά της, αναφέροντας πως παρότι το πλοίο έγινε στόχος δυο πυραύλων, δεν χτυπήθηκε, το πλήρωμα είναι σώο και συνεχίζει την πορεία προς το λιμάνι που αποτελεί τον επόμενο σταθμό του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

