ΗΠΑ: Φριχτός θάνατος βρέφους - Η μητέρα το έβαλε κατά λάθος στον... φούρνο

Σε μια αδιανόητη πράξη προχώρησε μια μητέρα στο Κάνσας Σίτι του Μιζούρι η οποία συνελήφθη και κατηγορήθηκε για το θάνατο του μόλις ενός μηνός βρέφους της, αφού φέρεται ότι τοποθέτησε κατά λάθος το μωρό στο φούρνο αντί για την κούνια, όπως ανακοίνωσε το γραφείο του εισαγγελέα.

Η 26χρονη Μαράια Τόμας, κατηγορήθηκε για κακούργημα κατηγορίας πρώτου βαθμού θέτοντας σε κίνδυνο την ευημερία ενός παιδιού, λόγω του θανάτου που του προκάλεσε, σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε το Σάββατο ο εισαγγελέας της κομητείας Τζάκσον, Τζιν Πίτερς Μπέικερ.

«Αναγνωρίζουμε τη φρικτή φύση αυτής της τραγωδίας και οι καρδιές μας βαραίνουν από την απώλεια αυτής της πολύτιμης ζωής. Ελπίζουμε το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης να ανταποκριθεί κατάλληλα σε αυτές τις απαίσιες συνθήκες» δήλωσε ο ο εισαγγελέας, Μπέικερ σε δελτίο τύπου.

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα αστυνομικοί κλήθηκαν σε μια κατοικία στη γειτονιά Manheim Park του Κάνσας Σίτι περίπου στις 13:30 τοπική ώρα την Παρασκευή, ανταποκρινόμενοι σε κλήση για ένα βρέφος που δεν αναπνέει. Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σπίτι βρήκαν την μικρή Ζαράια, όπως ήταν το όνομα του βρέφους, γεμάτη με εγκαύματα και τα ρούχα της να είναι καμένα.

«Νόμιζα ότι έβαλα τη Ζαράια στην κούνια της και κατά λάθος την έβαλα στο φούρνο», φέρεται να είπε η Μαράια Τόμας στον παππού του βρέφους, ο οποίος έδωσε κατάθεση στην αστυνομία, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα.

Εάν καταδικαστεί, η 26χρονη Μαράια μπορεί να αντιμετωπίσει κάθειρξη από 10 χρόνια έως ισόβια, σύμφωνα με το νόμο της πολιτείας του Μιζούρι .

Πηγή: skai.gr

