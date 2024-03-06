Το «στρατόπεδο Μπάιντεν» αφήνει πίσω τη «Σούπερ Τρίτη», με τον Αμερικανό πρόεδρο να αναγνωρίζει τον Ντόναλντ Τραμπ ως αντίπαλό του στις προεδρικές εκλογές, με νέα σκληρή επίθεση που εξαπολύει εναντίον του.

Νικητής στις 14 από τις 15 Πολιτείες αναδείχθηκε ο Δημοκρατικός πολιτικός, κυρίαρχος στις 12 ο Ρεπουμπλικάνος.



Το επιτελείο του Μπάιντεν χαρακτηρίζει τον Τραμπ ως «πληγωμένο, επικίνδυνο και αντιδημοφιλή» σε memo του για τη Σούπερ Τρίτη, παρά το γεγονός ότι ο Ρεπουμπλικανός κυριαρχεί, με την αντίπαλό του Νίκι Χέιλι να καταφέρνει να κερδίσει μόνο μια πολιτεία.



«Έχουμε καθαρό δρόμο προς τη νίκη» αναφέρεται στο σημείωμα, που υπογράφεται από την επικεφαλής της προεκλογικής εκστρατείας του Μπάιντεν, Τζεν Ο' Μάλεϊ Ντίλον και τη διευθύντρια της εκστρατείας Τζούλι Τσάβες Ροντρίγκεζ. Στο σημείωμα τονίζεται ότι «η ανθεκτικότητα» της Νίκι Χέιλι στις προκριματικές εκλογές των Ρεπουμπλικανών μέχρι σήμερα είναι ξεκάθαρη απόδειξη ότι ο Τραμπ αντιμετωπίζει ένα σκληρό «ανώτατο όριο» όσον αφορά την υποστήριξη από τους παραδοσιακούς ψηφοφόρους του GOP (Grand Old Party - Ρεπουμπλικανοί).

BREAKING: President Biden EXPLODES over Trump's victories on Super Tuesday, says in a statement that tonight’s poll results leave Americans with a clear choice, “Are we going to keep moving forward or will we allow Donald Trump to drag us backwards into the chaos, division, and… pic.twitter.com/GkCBA7AVeV — Simon Ateba (@simonateba) March 6, 2024

«Ένα σημαντικό ποσοστό μετριοπαθών (πολιτών) και ψηφοφόρων της Χέιλι σε ολόκληρη τη χώρα λένε ότι ο Τραμπ δεν μπορεί να υπολογίζει στις ψήφους τους σε γενικές εκλογές», υποστηρίζεται στο σημείωμα.



Οι συνεργάτιδες του Μπάιντεν δηλώνουν στο σημείωμα ότι καθώς οι γενικές εκλογές έρχονται πιο κοντά, η εκστρατεία του προέδρου θα «εμπλακεί επιθετικά» με ακριβώς αυτούς τους ψηφοφόρους.



Το memo επίσης υποβαθμίζει μια σειρά από ανησυχητικά ευρήματα στις δημοσκοπήσεις για τον νυν πρόεδρο.

Μια νέα δημοσκόπηση από τους New York Times το Σαββατοκύριακο έδειξε ότι ο Μπάιντεν έπεται του Τραμπ, με ποσοστό 48%-43%, αλλά επίσης διαπίστωσε ότι το 10% ήταν αναποφάσιστο - αριθμός που σύμφωνα με την εκστρατεία «είναι υποσχόμενο για τον Μπάιντεν».



Οι εκλογές του Νοεμβρίου, αναφέρεται στο σημείωμα, «θα είναι μια πολύ σκληρή γενική εκλογική αναμέτρηση όπως όλες οι σύγχρονες προεδρικές εκλογές… αλλά, έχουμε έναν καθαρό δρόμο προς τη νίκη».

«Θα συνεχίσουμε να προχωράμε μπροστά ή θα επιτρέψουμε στον Ντόναλντ Τραμπ να μας παρασύρει προς τα πίσω, στο χάος, τη διαίρεση και το σκοτάδι που καθόρισε τη θητεία του;» διερωτήθηκε εξάλλου το πρωί ο Τζο Μπάιντεν. Ανέφερε την «πρόοδο» που επιτεύχθηκε υπό την ηγεσία του και πρόσθεσε: «Εάν ο Ντόναλντ Τραμπ επιστρέψει στον Λευκό Οίκο, όλη αυτή η πρόοδος κινδυνεύει» επισήμανε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.