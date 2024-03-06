ΗΠΑ: Kυριαρχία Μπάιντεν και Τραμπ στη Σούπερ Τρίτη

Πολιτικά κυρίαρχοι αναδείχθηκαν στις εκλογές της Σούπερ Τρίτης Τζο Μπάιντεν και Ντόναλντ Τραμπ, σε μια «πρόγευση» της αναμέτρησής τους στις προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου.

Η «Σούπερ Τρίτη» είναι κρίσιμη αναμέτρηση, σε κάθε προεκλογική περίοδο στις ΗΠΑ, καθώς διεξάγονται ψηφοφορίες σε 15 πολιτείες και την αμερικανική Σαμόα για την ανάδειξη των υποψηφίων των δυο μεγάλων κομμάτων στις προεδρικές εκλογές. Νικητής στις 14 από τις 15 Πολιτείες αναδείχθηκε ο Δημοκρατικός πολιτικός, κυρίαρχος στις 12 ο Ρεπουμπλικάνος.

TRUMP: “They call it Super Tuesday for a reason. This was a big one!” pic.twitter.com/RBybBZlcQs — Benny Johnson (@bennyjohnson) March 6, 2024

Στο στρατόπεδο των Δημοκρατικών, ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, 81 ετών, διεκδικεί το χρίσμα της παράταξής του πρακτικά χωρίς να έχει αληθινό αντίπαλο. Δεύτερη θητεία Τραμπ σημαίνει επιστροφή στο χάος, προειδοποίησε ο Μπάιντεν.

«Θα συνεχίσουμε να προχωράμε μπροστά ή θα επιτρέψουμε στον Ντόναλντ Τραμπ να μας παρασύρει προς τα πίσω, στο χάος, τη διαίρεση και το σκοτάδι που καθόρισε τη θητεία του;» διερωτήθηκε. Ανέφερε την «πρόοδο» που επιτεύχθηκε υπό την ηγεσία του και πρόσθεσε: «Εάν ο Ντόναλντ Τραμπ επιστρέψει στον Λευκό Οίκο, όλη αυτή η πρόοδος κινδυνεύει» επισήμανε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Οι υποψηφιότητες των αντιπάλων του, του πολιτικού Ντιν Φίλιπς από τη Μινεσότα και της συγγραφέως Μάριαν Γουίλιαμσον, ουδέποτε προκάλεσαν ιδιαίτερο ενθουσιασμό, παρά τις συνεχιζόμενες επικρίσεις για την προχωρημένη ηλικία του προέδρου, ή τη συνεχιζόμενη υποστήριξή του στο Ισραήλ στον πόλεμο με τη Χαμάς, παρά την ανθρωπιστική καταστροφή στη Λωρίδα της Γάζας.

Όπως θεωρείτο δεδομένο, αναδεικνύεται ως τώρα νικητής στις διαδικασίες σε 13 πολιτείες και στην Άιοβα, όπου η ψηφοφορία έγινε επιστολικά τις τελευταίες εβδομάδες.

We're officially 3+ hours into Super Tuesday results.



Donald Trump is 11 for 11 with wins in AL, AR, CO, ME, MA, MN, NC, OK, TN, TX & VA.



Joe Biden has lost American Samoa to an entrepreneur named Jason Palmer. pic.twitter.com/kJbG13LaX5 — Byron Donalds (@ByronDonalds) March 6, 2024

Από πλευράς του, ο τέως πρόεδρος, κατά τους υπολογισμούς των Ρεπουμπλικανών, κέρδισε σε Βιρτζίνια, Βόρεια Καρολίνα, Οκλαχόμα, Τενεσί, Μέιν, Άρκανσο, Αλαμπάμα, Μασαχουσέτη, Μινεσότα και Κολοράντο τη μοναδική αντίπαλό του πλέον στην κούρσα, τη Νίκι Χέιλι, πρώην πρεσβεύτρια της κυβέρνησής του στον ΟΗΕ. Αναδεικνύεται επίσης νικητής στο Τέξας, μεγάλη πολιτεία του αμερικανικού Νότου, και στην Καλιφόρνια. Αυτές είναι οι δυο πολυπληθέστερες αμερικανικές πολιτείες.

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη «φοβερή βραδιά». «Ήταν φοβερή βραδιά, απίστευτη μέρα... Τη λένε Σούπερ Τρίτη για κάποιο λόγο. Αυτό ήταν μεγάλη επιτυχία!», είπε ο μεγιστάνας των ακινήτων σε υποστηρικτές του συγκεντρωμένους στην κατοικία του στο Μαρ-α-Λάγκο, στη Φλόριντα.

Οι κάλπες έκλεισαν το απόγευμα της Τρίτης (ξημερώματα Τετάρτης στην Ελλάδα) σε: Βερμόντ, Βιρτζίνια, Βόρεια Καρολίνα, Αλαμπάμα, Μέιν, Μασαχουσέτη, Οκλαχόμα, Τενεσί και Αρκάνσας και ακολούθησαν Κολοράντο, Μινεσότα, Τέξας και Γιούτα. Συνεχίζεται η καταμέτρηση στην Καλιφόρνια, ενω ακόμα δεν έχουν κλείσει οι κάλπες στην Αλάσκα.

BREAKING: President Biden EXPLODES over Trump's victories on Super Tuesday, says in a statement that tonight’s poll results leave Americans with a clear choice, “Are we going to keep moving forward or will we allow Donald Trump to drag us backwards into the chaos, division, and… pic.twitter.com/GkCBA7AVeV — Simon Ateba (@simonateba) March 6, 2024

