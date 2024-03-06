Οι ιρανικές αρχές επιβάλλουν «γενικευμένη παρακολούθηση» των γυναικών στον δημόσιο χώρο και οι «μαζικοί έλεγχοι της αστυνομίας» στις οδηγούς για να διασφαλισθεί ότι φορούν και στο τιμόνι του αυτοκινήτου τους την υποχρεωτική ισλαμική μαντίλα έχουν οδηγήσει «σε δεκάδες χιλιάδες» κατασχέσεις αυτοκινήτων, καταγγέλλει σε έκθεσή της η Διεθνής Αμνηστία.

«Σε δεκάδες χιλιάδες γυναίκες επιβλήθηκε η κατάσχεση του αυτοκινήτου τους κατά αυθαίρετο τρόπο ως τιμωρία διότι τόλμησαν να αψηφήσουν τους νόμους που επιβάλλουν την υποχρεωτικότητα της μαντίλας στις Ιρανές. Άλλες διώκονται και καταδικάζονται σε ποινές μαστίγωσης ή φυλάκισης, σε καταβολή προστίμου ή εξαναγκάζονται να παρακολουθήσουν σεμινάρια ηθικής», σύμφωνα με την έκθεση της οργάνωσης που βασίζεται σε δεκάδες μαρτυρίες γυναικών που ζουν στο Ιράν.

«Επιχειρώντας να σπάσουν την αντίσταση στην υποχρεωτικότητα της μαντίλας στον απόηχο της εξέγερσης "Γυναίκα, Ζωή, Ελευθερία", οι ιρανικές αρχές τρομοκρατούν τις γυναίκες και τα κορίτσια υποβάλλοντάς τις σε συνεχή παρακολούθηση και μέτρα επιβολής της τάξης», καταγγέλλει η Diana Eltahawy, υποδιευθύντρια του τμήματος Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής της Διεθνούς Αμνηστίας.

«Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις, από τον Απρίλιο 2023, η αστυνομία Ηθών του Ιράν έχει διατάξει την κατάσχεση δεκάδων χιλιάδων αυτοκινήτων, οι οδηγοί ή επιβάτες των οποίων, ορισμένες φορές ηλικίας ακόμη και εννέα ετών, δεν φορούσαν την μαντίλα ή την φορούσαν κατά «ανάρμοστο» τρόπο», σύμφωνα με την ανακοίνωση της Διεθνούς Αμνηστίας.

Οι διαταγές αυτές «βασίζονται σε εικόνες που ελήφθησαν από κάμερες παρακολούθησης ή σε εκθέσεις των αστυνομικών με πολιτικά που περιπολούν στους δρόμους και χρησιμοποιούν μία εφαρμογή της αστυνομίας, το Nazer, για να καταγγείλουν τις πινακίδες των αυτοκινήτων οι οδηγοί ή οι επιβάτες των οποίων δεν συμμορφώνονται με τους κανόνες».

«Οι γυναίκες που γίνονται στόχος και οι οικογένειές τους λαμβάνουν απειλές μέσω SMS ή τηλεφωνικών κλήσεων που τους ζητούν να παρουσιασθούν στην αστυνομία Ηθών και να παραδώσουν το όχημά τους», αναφέρεται στην έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας.

«Εδώ και μερικούς μήνες, οι αστυνομικοί σταματούν και ελέγχουν τα αυτοκίνητα κατά απρόβλεπτο και μαζικό τρόπο, στοχεύοντας γυναίκες οδηγούς στους δρόμους μεγάλης κυκλοφορίας (...)», καταγγέλλει η οργάνωση που μίλησε με γυναίκες που περιέγραψαν καταδιώξεις και άμεσες ακινητοποιήσεις των αυτοκινήτων την ώρα που εκείνες εκπληρώνουν τις καθημερινές τους υποχρεώσεις.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, γυναίκες δεν γίνονται συστηματικά δεκτές στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στα αεροδρόμια ή στις τραπεζικές υπηρεσίες αν δεν φορούν μαντίλα.

Τους τελευταίους μήνες, όλο και περισσότερες γυναίκες εμφανίζονται χωρίς την υποχρεωτική ισλαμική μαντίλα στον δημόσιο χώρο, κυρίως μετά το κίνημα μαζικής διαμαρτυρίας που προκάλεσε ο θάνατος της 22χρονης Μαχσά Αμινί τον Σεπτέμβριο 2022 κατά την κράτησή της. Η νεαρή είχε συλληφθεί στην Τεχεράνη από την αστυνομία Ηθών διότι φορούσε «ανάρμοστα» την ισλαμική μαντίλα.

