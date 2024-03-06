Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Τζο Μπάιντεν ήταν, άνευ εκπλήξεως, οι νικητές των χθεσινών προκριματικών εκλογών της «Σούπερ Τρίτης» στις ΗΠΑ, με τους δυο άνδρες ωστόσο, να αντιμετωπίζουν τις δικές τους προκλήσεις στο δρόμο για την προεδρία των ΗΠΑ.

Τέσσερα πράγματα που αξίζει να συγκρατήσουμε από αυτήν την εκλογική βραδιά:

Αναπόφευκτη μονομαχία Τραμπ-Μπάιντεν

Όπως ήταν αναμενόμενο, η «Σούπερ Τρίτη» ολοκληρώθηκε με σειρά από σαρωτικές νίκες του Ντόναλντ Τραμπ στις εσωκομματικές εκλογές των Ρεπουμπλικανών, οι οποίες του εξασφάλισαν ένα σχεδόν ανυπέρβλητο προβάδισμα για να πάρει το χρίσμα του κόμματός του για τις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου.

Ο τέως πρόεδρος συνέτριψε τη μοναδική αντίπαλό του τη Νίκι Χέιλι, σαρώνοντας σχεδόν στο σύνολο των 15 πολιτειών, πλην μιας, που διακυβεύονταν αυτή την μεγάλη εκλογική ημέρα, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα προβλέψεις των αμερικανικών μέσων ενημέρωσης.

Η απόδειξη αυτού είναι ότι ο Ρεπουμπλικανός δεν μπήκε καν στον κόπο να αναφερθεί στην αντίπαλό του στις δηλώσεις που έκανε μετά τα προσωρινά αποτελέσματα, δείχνοντας απολύτως απορροφημένος από τον αγώνα του για τη ρεβάνς με τον Τζο Μπάιντεν και αγνοώντας την κραυγαλέα.

Το ίδιο έκανε και ο Δημοκρατικός πρόεδρος των ΗΠΑ, στρεφόμενος ευθέως εναντίον του μεγιστάνα των ακινήτων στη διάρκεια της νύχτας, τον οποίο κατηγόρησε σε ανακοίνωσή του ότι είναι «αποφασισμένος να καταστρέψει τη δημοκρατία μας» και «εστιασμένος στη δική του ρεβάνς και την εκδίκησή του».

Αβεβαιότητες για τη Νίκι Χέιλι

Η μόνη υποψήφια που συνεχίζει να αναμετράται με το σούπερ φαβορί των Ρεπουμπλικανών, η πρώην κυβερνήτρια της Νότιας Καρολίνας Νίκι Χέιλι, κατάφερε να νικήσει στη χθεσινή αναμέτρηση μόνον σε μια από τις πολιτείες που πραγματοποίησαν χθες προκριματικές εκλογές, αυτή του Βερμόντ.

Η πρώην πρεσβευτής των Ηνωμένων Πολιτειών στον ΟΗΕ επί προεδρίας Τραμπ υστερεί σημαντικά έναντι του αντιπάλου της, ο οποίος έχει μέχρι στιγμής συγκεντρώσει την συντριπτική πλειονότητα των αντιπροσώπων που κρίνονταν στις χθεσινές εκλογές. Αυτοί θα μετάσχουν το καλοκαίρι στο εθνικό συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος για να ορίσουν τον επίσημο υποψήφιό του για τις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου.

Υπό αυτές τις συνθήκες θα παραμείνει στον αγώνα για το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών; Η υποψήφια, η οποία δεν έχει κάνει κάποια δημόσια εμφάνιση μέχρι στιγμής μετά την «Σούπερ Τρίτη», δεν αντέδρασε άμεσα κατά τη διάρκεια της νύχτας, αφήνοντας να πλανάται η αμφιβολία για το μέλλον της.

Ο Τραμπ έχει ακόμη αγώνα μπροστά του για ψήφους

Μολονότι ο Ντόναλντ Τραμπ νίκησε χθες σχεδόν παντού, τα στοιχεία δείχνουν ότι μετά τις προκριματικές, η διεύρυνση που απαιτείται της εκλογικής του βάσης δεν θα είναι εύκολη.

Στις ελάχιστες αμφίρροπες πολιτείες, οι οποίες θα κρίνουν τον Νοέμβριο το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών, ο Τραμπ θα χρειαστεί να συγκεντρώσει τις ψήφους μετριοπαθών Ρεπουμπλικανών και ανεξάρτητων, πέραν αυτών των πολύ πιστών υποστηρικτών του.

Δημοσκοπήσεις κατά την έξοδο από τις κάλπες, που έγιναν χθες, έδειξαν το μέγεθος του αγώνα που έχει μπροστά του ο πρώην πρόεδρος.

Στη Βόρεια Καρολίνα για παράδειγμα, το 66% των ψηφοφόρων της Νίκι Χέιλι πιστεύει ότι ο δισεκατομμυριούχος δεν είναι κατάλληλος, λόγω διανοητικής, αλλά και φυσικής κατάστασης, να γίνει πρόεδρος, σύμφωνα με δημοσκόπηση του CNN. Και το 81% από αυτούς δηλώνει ότι δεν θα υποστηρίξει αυτομάτως τον νικητή των προκριματικών του κόμματός του.

Αυτή η μερίδα των ψηφοφόρων δεν είναι διόλου αμελητέα: αντιστοιχεί σε περίπου 30% των ψηφοφόρων των Ρεπουμπλικανών. Ο Ντόναλντ Τραμπ, περικυκλωμένος από δίκες, «θα πρέπει να ανησυχεί για την ενότητα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος», σημείωσε ο Καρλ Ρόουβ, Ρεπουμπλικανός σύμβουλος.

Ο πόλεμος στη Γάζα επηρεάζει την εκστρατεία του Μπάιντεν

Ο Τζο Μπάιντεν, που είναι υποψήφιος για την επανεκλογή του, δεν αντιμετωπίζει κανέναν σοβαρό αντίπαλο από την πλευρά του στο Δημοκρατικό Κόμμα, αλλά ο πόλεμος στη Γάζα επηρεάζει την προεκλογική του εκστρατεία.

Χθες πρωτοβουλία με στόχο να του ζητηθεί να δράσει για την άμεση σύναψη εκεχειρίας στον παλαιστινιακό θύλακα επηρέασε ξανά το αποτέλεσμά του σε μια πολιτεία.

Μετά το Μίσιγκαν την περασμένη εβδομάδα, πάνω από 40.000 άνθρωποι έριξαν χθες στην Μινεσότα λευκό. Ακτιβιστές είχαν ζητήσει από τους ψηφοφόρους να δηλώσουν κατ’ αυτόν τον τρόπο τη δυσαρέσκειά τους προκειμένου να παροτρύνουν την κυβέρνηση Μπάιντεν να πάψει να υποστηρίζει το Ισραήλ.

Η Μινεσότα, πολιτεία των ΗΠΑ στην οποία ζει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά του μουσουλμανικού πληθυσμού της χώρας, έριξε ως εκ τούτου σε ποσοστό περίπου 20% λευκό, σύμφωνα με τα μερικά αποτελέσματα που είχαν ανακοινωθεί στη διάρκεια της νύχτας –κάτι το οποίο αποτελεί «νίκη» για το κίνημα αυτό, σύμφωνα με την αξιωματούχο της ένωσης «Αδέσμευτη Μινεσότα» Άσμα Νιζάμι.

Τέλος αξίζει να αναφερθεί ότι στην καρδιά του Ειρηνικού, στις αμερικανικές Σαμόα, ο Τζέισον Πάλμερ, ένας εντελώς άσημος υποψήφιος, επικράτησε του Μπάιντεν με 51 ψήφους έναντι 40 που έλαβε ο νυν πρόεδρος.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

