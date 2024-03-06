Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία - Με πλήγματα σε ρωσικές εγκαταστάσεις καυσίμων απάντησε το Κίεβο

Η Ρωσία εξαπέλυσε στη διάρκεια της νύχτας επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη με στόχο ουκρανικές περιφέρειες πλήττοντας ενεργειακές υποδομές, καταστρέφοντας κτίρια κατοικιών και εμπορικά κτίρια και προκαλώντας τον τραυματισμό τουλάχιστον επτά ανθρώπων, ανακοίνωσαν αξιωματούχοι.

Οι δυνάμεις της ουκρανικής αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν 38 από τα 42 ρωσικά μη επανδρωμένα σε πάνω από οκτώ περιφέρειες της χώρας, σύμφωνα με την πολεμική αεροπορία. Πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες επιθέσεις με ρωσικά μη επανδρωμένα στο ουκρανικό έδαφος τις τελευταίες πολλές εβδομάδες.

Η ουκρανική πολεμική αεροπορία ανακοίνωσε ότι στο νότιο, στο κεντρικό, στο δυτικό και στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας καταρρίφθηκαν ιρανικής κατασκευής ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη Shahed.

Σε κάποιες περιοχές οι αντιαεροπορικές σειρήνες ηχούσαν για περισσότερο από δύο ώρες.

Το υπουργείο Ενέργειας ανακοίνωσε ότι υποσταθμός επλήγη στην περιφέρεια Κμελνίτσκι στα δυτικά της χώρας με αποτέλεσμα να μείνουν χωρίς ηλεκτροδότηση περισσότεροι από 14.000 καταναλωτές σε 30 οικισμούς.

Στην περιφέρεια του Χαρκόβου, στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, καταστράφηκε από την επίθεση ένα σχολικό κτίριο, ενώ στο Ντνιπροπετρόφσκ επλήγη το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, είπαν περιφερειακοί αξιωματούχοι.

Πολλές ιδιωτικές κατοικίες, ένας αγωγός φυσικού αερίου και καταστήματα επλήγησαν στην Οδησό, στα νότια της χώρας, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν επιχειρήσει επανειλημμένως να πλήξουν το ενεργειακό σύστημα της Ουκρανίας στη διάρκεια των κρίσιμων ψυχρών μηνών.

Οι επιθέσεις αυτές έχουν στοχοθετήσει διάφορες εγκαταστάσεις--από εργοστάσια παραγωγής ενέργειας μέχρι το τοπικό δίκτυο θέρμανσης και διανομής ηλεκτροδότησης.

Η Παγκόσμια Τράπεζα εκτιμά ότι το μέγεθος της καταστροφής στον ενεργειακό τομέα της Ουκρανίας ανέρχεται σε περίπου 12 δισεκατομμύρια δολάρια.

Χάρη στην ισχυρότερη αντιαεροπορική άμυνα, τις υψηλότερες θερμοκρασίες και τις προσπάθειες ανοικοδόμησης, η Ουκρανία κατάφερε να περάσει αυτό τον χειμώνα χωρίς σημαντικές διακοπές ρεύματος.

Στο Σούμι, βορειοανατολικά της χώρας, τουλάχιστον 13 κατοικίες, ένα νηπιαγωγείο και περίπου 40 ΙΧ καταστράφηκαν έπειτα από επίθεση με drone, ανακοίνωσαν περιφερειακοί αξιωματούχοι.

Το γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα ανακοίνωσε ότι επτά άνθρωποι, ανάμεσά τους και ένα 10χρονο αγόρι, τραυματίστηκαν στο Σούμι.

Ουκρανικά πλήγματα σε ρωσικές εγκαταστάσεις καυσίμων

Στο ρωσικό έδαφος, δύο ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν σήμερα εγκαταστάσεις καυσίμων σε ένα από τα μεγαλύτερα εργοστάσια σιδηρομεταλλεύματος της Ρωσίας χωρίς να υπάρξει κάποιος τραμαυτισμός, ενώ το εργοστάσιο εξακολουθεί να λειτουργεί κανονικά, δήλωσαν Ρώσοι αξιωματούχοι και ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου.

Ο κυβερνήτης του Κουρσκ, Ρομάν Στάροβοϊτ, δήλωσε ότι ένα δεύτερο drone χτύπησε το εργοστάσιο σιδηρομεταλλεύματος Mikhailovsky GOK, το οποίο ανήκει στη Metalloinvest, τον μεγαλύτερο παραγωγό σιδηρομεταλλεύματος της Ρωσίας, περίπου δύο ώρες μετά την ανακοίνωση της πρώτης τέτοιας επίθεσης.

Ο κυβερνήτης ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μήνυμα ότι η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα βρίσκεται σε λειτουργία και προέτρεψε τους πολίτες να παραμείνουν ψύχραιμοι.

Η εταιρεία ανέφερε σε ξεχωριστές ανακοινώσεις μετά τα δύο πλήγματα ότι το εργοστάσιο λειτουργεί κανονικά.

«Δεν υπήρξαν θύματα. Αυτή τη στιγμή λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα για την κατάσβεση της φωτιάς», είπε.

Ο Στάροβοϊτ κατηγόρησε το Κίεβο για τις επιθέσεις στο εργοστάσιο στην περιοχή Ζελεζνογκόρσκι της περιφέρειας Κουρσκ, η οποία είναι γνωστή για τα ορυχεία σιδήρου της και βρίσκεται περίπου 90 χιλιόμετρα από τα ουκρανικά σύνορα. Ο ίδιος είπε αργότερα ότι υπήρχε κίνδυνος πυραυλικών χτυπημάτων στην περιοχή.

Το Mikhailovsky GOK είναι μία από τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις εξόρυξης και επεξεργασίας σιδηρομεταλλεύματος στη Ρωσία.

Οι ουκρανικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη έχουν πλήξει επανειλημμένα ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου και άλλες υποδομές τις τελευταίες εβδομάδες. Η περιοχή του Κουρσκ δέχεται τακτικές επιθέσεις κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Το Mikhailovsky GOK είχε προηγουμένως δεχθεί επίθεση τον Δεκέμβριο.

Ξεχωριστά σήμερα, οι αρχές στις περιφέρειες Μπέλγκοροντ και Βορόνεζ της Ρωσίας, οι οποίες είναι επίσης τακτικοί στόχοι για επίθεση κοντά στην πρώτη γραμμή στην Ουκρανία, ανακοίνωσαν ότι και εκείνες στοχοθετήθηκαν από ουκρανικά μη επανδρωμένα.

Σύμφωνα με το κανάλια Baza του Telegram, το οποίο πρόσκειται στις ρωσικές δυνάμεις επιβολής του νόμου, τα drone που καταρρίφθηκαν πάνω από το Βορόνεζ επιχειρούσαν να επιτεθούν σε στρατιωτική αεροπορική βάση και σε πετρελαιαποθήκη.

