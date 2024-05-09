Ο «βασιλιάς» Κρόος σε έναν ακόμη τελικό Τσάμπιονς Λιγκ

Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων όλα τα βλέμματα ήταν στραμμένα στον Σιμόν Μαρσίνιακ. Ο Πολωνός διαιτητής αγνόησε επιδεικτικά τις φωνές των παικτών της Ρεάλ Μαδρίτης και επικεντρώθηκε στην επικοινωνία του με το VAR. Λίγα δευτερόλεπτα πριν ο Χοσέλου είχε κάνει το 2-1, φέρνοντας τη Ρεάλ ένα βήμα πριν τη νίκη απέναντι στη Μπάγερν Μονάχου.



Κανένα οφσάιντ, ο διαιτητής δείχνει σέντρα, το γκολ μετράει, η Ρεάλ εξασφαλίζει την πρόκριση. «Σήμερα για περισσότερα από 90 λεπτά ήμασταν σαφώς η καλύτερη ομάδα», τονίζει ο Τόνι Κρόος στο DAZN. Τώρα η Βασίλισσα, όπως είναι το προσωνύμιο της Ρεάλ Μαδρίτης, θα συναντήσει στο Γουέμπλεϊ του Λονδίνου την Μπορούσια Ντόρτμουντ για τον τελικό του φετινού Τσάμπιονς Λιγκ – και αυτή η μονομαχία για το στέμμα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου θα είναι πολύ ιδιαίτερη για τον Κρόος.

Πριν από έντεκα χρόνια ο Κρόος είχε αντιμετωπίσει την Ντόρτμουντ σε τελικό Τσάμπιονς Λιγκ φορώντας τα χρώματα της Μπάγερν Μονάχου – και εν τέλει πανηγύρισε με τους Βαυαρούς την κατάκτηση του τροπαίου. Τώρα ο playmaker της Ρεάλ βρίσκει και πάλι απέναντί του τη Ντόρτμουντ. «Για τους οπαδούς της Ντόρτμουντ ένας τελικός Τσάμπιονς Λιγκ είναι κάτι που δεν συμβαίνει πολύ συχνά. Είναι μία εντελώς διαφορετική συνθήκη: Γουέμπλεϊ. Εκεί νιώθεις κάποια άλλα, πρωτόγνωρα συναισθήματα», δήλωσε ο Κρόος, ο οποίος θα μπορούσε να διαδραματίσει καταλυτικό ρόλο σε ενδεχόμενη επικράτηση της Ρεάλ Μαδρίτης.Με 94% επιτυχία σε 101 πάσες και τέσσερις πάσες-κλειδιά στην αντίπαλη εστία ο 34χρονος Γερμανός μέσος ήταν και πάλι κομβικός για τη νίκη των «Μερένχες» στον ημιτελικό. «Είναι σαν τον μαέστρο μίας ορχήστρας, την οποία διευθύνει καθορίζοντας αυτός το τέμπο», τόνισε ο συμπαίκτης του Αντόνιο Ρίντιγκερ ήδη πριν το παιχνίδι, προσθέτοντας: «Μπορείς να του δώσεις την μπάλα ανά πάσα στιγμή. Εκπέμπει πάντα μία ηρεμία, σαν να έχει 20 παλμούς. Ο Τόνι είναι ένας από τους ακρογωνιαίους λίθους της ομάδας».Ο «Βασιλιάς Κρόος VIII», όπως τον ονομάζει η Ρεάλ Μαδρίτης σε μία δημοσίευση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφερόμενη στον αριθμό 8 που φοράει στη φανέλα του, δεν έχει πλέον τίποτα να αποδείξει. «Ένα σύμβολο του συλλόγου», όπως τον χαρακτηρίζει ο συμπαίκτης του Ντάνι Θεμπάγιος, ένας «μοναδικός» παίκτης κατά τον προπονητή Κάρλο Αντσελότι. Ο Γερμανός είναι ένας ποδοσφαιριστής που «δεν κάνει ποτέ λάθος πάσα και διαλέγει πάντα την καλύτερη επιλογή», γιατί μπορεί πάντοτε να διατηρεί τον έλεγχο και τον προσανατολισμό του στο παιχνίδι.Και ακριβώς αυτήν την αξιοπιστία επιβεβαίωσε ο Κρόος και στα δύο παιχνίδια με τη Μπάγερν Μονάχου: πάντα έτοιμος να υποδεχθεί την μπάλα, ικανός να ηρεμήσει την ομάδα ή να αλλάξει το τέμπο με ταχύτερες πάσες. Πάντα εκεί που τον χρειάζονταν οι συμπαίκτες του.Πάντως το πόσο καλός παίκτης είναι ο Κρόος πρέπει μάλλον να εκνευρίζει τον Ούλι Χένες, επίτιμο πρόεδρο της Μπάγερν. Κάποτε είχε χαρακτηρίσει υποτιμητικά τον Κρόος ως «crossing-pass Toni», αποφασίζοντας να μην ανανεώσει το συμβόλαιό του με τη Μπάγερν στα μέσα της περασμένης δεκαετίας – και αυτό παρ' ότι ο Κρόος είχε κατακτήσει το Τσάμπιονς Λιγκ το 2013 αλλά και το Παγκόσμιο Κύπελλο το 2014. Έτσι, όταν το συμβόλαιό του έληξε, ο στρατηγός του κέντρου εγκατέλειψε την ομάδα και υπέγραψε στη Ρεάλ Μαδρίτης.Μετά τη μετακόμισή του στην ισπανική πρωτεύουσα ο μαέστρος Κρόος σήκωσε τέσσερις ακόμη φορές το «τρόπαιο με τα μεγάλα αυτιά», αποτελώντας έτσι ζωντανή ενσάρκωση της θρυλικής Ρεάλ Μαδρίτης που έχει σαρώσει τα Τσάμπιονς Λιγκ. Επιπλέον, έχει πανηγυρίσει και έξι φορές την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων και ως εκ τούτου είναι ένας από τους πιο επιτυχημένους ποδοσφαιριστές παγκοσμίως.Εδώ και περισσότερα από 10 χρόνια ο Κρόος έχει κερδίσει συνολικά 21 τρόπαια με τους Μαδριλένους. Και στη Γερμανία θεωρείται νούμερο ένα. «Όποιος είναι αναπόσπαστο μέλος της πιο επιτυχημένης ομάδας των τελευταίων ετών όπως ο Τόνι, είναι αναμφίβολα τρομερός παίκτης», δήλωσε ο Γιόσουα Κίμιχ, ποδοσφαιριστής της Μπάγερν Μονάχου και συμπαίκτης του Κρόος στην Εθνική Γερμανίας.Θα λάμψει ο Κρόος και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα;Ο προπονητής της Εθνικής Γερμανίας, Γιούλιαν Νάγκελσμαν, γνωρίζει πολύ καλά την ποιότητα του Κρόος – γι' αυτό και τον έπεισε να επιστρέψει στην ομάδα. Και πράγματι ο Κρόος έκανε τη διαφορά στις δύο νίκες της Γερμανίας απέναντι σε Γαλλία και Ολλανδία, δίνοντας σε πολλούς την ελπίδα πως με τον Κρόος στον άξονα η Γερμανία μπορεί να κάνει σπουδαία πράγματα στο ερχόμενο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.Ακόμη και οι μεγαλύτεροι επικριτές του Κρόος φαίνονται πλέον υποχρεωμένοι να παραδεχτούν την ποιότητά του. «Σε αυτή τη συγκυρία χαιρετίζω την επιστροφή του Τόνι Κρόος στην Εθνική, μιας και δεν έχουμε επί του παρόντος τόσο πολλές προσωπικότητες στην ομάδα», δήλωσε ο Ούλι Χένες. «Ο Νάγκελσμαν αποφάσισε να καλέσει πολλούς νεαρούς ποδοσφαιριστές. Και σε αυτό το περιβάλλον ένας έμπειρος παίκτης όπως ο Κρόος είναι πιθανώς ο κατάλληλος».Ο Κρόος ξανά απέναντι στη ΝτόρτμουντΠριν από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα όμως ο Κρόος παίζει τον ενδεχομένως τελευταίο του τελικό στο Τσάμπιονς Λιγκ. Και μάλιστα ξανά στο Γουέμπλεϊ, ξανά με αντίπαλο την Ντόρτμουντ, όπως είχε συμβεί και στον πρώτο του τελικό.Η Ρεάλ ευελπιστεί πως θα πανηγυρίσει το 15ο τρόπαιό της. Η Μπορούσια Ντόρτμουντ από την άλλη πλευρά έχει κερδίσει το Τσάμπιονς Λιγκ μόνο μία φορά το 1997. «Ελπίζω ότι με εμάς δεν θα τα πάνε τόσο καλά και πως με όπλο την εμπειρία θα τα καταφέρουμε», είπε ο Κρόος, προσθέτοντας: «Φυσικά αυτό δεν είναι κήρυξη πολέμου – απλώς είναι ξεκάθαρο πως θέλουμε να κερδίσουμε».Επιμέλεια: Γιώργος Πασσάς

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.