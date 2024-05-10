Ένας βομβαρδισμός από ουκρανικές δυνάμεις αργά το βράδυ της Παρασκευής σκότωσε τρεις ανθρώπους, τραυμάτισε επτά ακόμη και προκάλεσε μια μεγάλη πυρκαγιά σε δεξαμενή πετρελαίου στην κατεχόμενη από την Ρωσία ουκρανική επαρχία Λουχάνσκ, μετέδωσαν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων επικαλούμενα τοπικούς αξιωματούχους διορισμένους από την Μόσχα.

Οι αξιωματούχοι ανέφεραν ότι τέσσερις από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

«Ο εχθρός άνοιξε πυρ εναντίον της ειρηνικής πόλης Ρόβενσκι», έγραψε στο Telegram ο διορισμένος από την Μόσχα περιφερειακός κυβερνήτης, Λεονίντ Πασέχνικ. «Εξαιτίας του βομβαρδισμού, η δεξαμενή πετρελαίου τυλίχτηκε από τις φλόγες και κοντινά σπίτια υπέστησαν ζημιές», συμπλήρωσε.

Αυτή ήταν η δεύτερη παρόμοια επίθεση μέσα σε τρεις ημέρες. Την Τετάρτη, ένα πλήγμα σε δεξαμενή πετρελαίου στο περιφερειακό κέντρο του Λουχάνσκ τραυμάτισε πέντε άτομα.

Ο Πασέχνικ τόνισε ότι τουλάχιστον ένας από τους νεκρούς ήταν εργαζόμενος στην δεξαμενή πετρελαίου στην πόλη, που βρίσκεται περίπου 60 χιλιόμετρα νότια της πόλης Λουχάνσκ. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης επιχειρούν να κρατήσουν τη φωτιά μακριά από κοντινά σπίτια στην πόλη.

Δεν υπήρξε κανένα άμεσο σχόλιο από Ουκρανούς αξιωματούχους.

Ουκρανοί μπλόγκερς και κανάλια στο Telegram ανήρτησαν φωτογραφίες από το ουκρανικό πλήγμα, με εικόνες να δείχνουν μια μεγάλη πυρκαγιά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.