Ο ηγέτης της άκρας δεξιάς και αντιπρόεδρος της ιταλικής κυβέρνησης Ματέο Σαλβίνι συνεχάρη σήμερα τον Ντόναλντ Τραμπ για τις νίκες του στην κούρσα για το προεδρικό χρίσμα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος και δήλωσε πως ελπίζει σε «μια αλλαγή στο Λευκό Οίκο» με τις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου.

«Συγχαρητήρια στον @realDonaldTrump. Άλλα τρία βήματα για την αλλαγή στο Λευκό Οίκο», έγραψε ο επικεφαλής της Λέγκας στο X. «Από τις Βρυξέλλες ως την Ουάσινγκτον, έρχεται η αλλαγή!», πρόσθεσε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει κερδίσει όλες τις προκριματικές εκλογές που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι τώρα. Είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα κερδίσει το προεδρικό χρίσμα του κόμματός του και η αναμέτρησή του με την αντίπαλό του για το χρίσμα Νίκι Χέιλι μπορεί να πάρει τέλος την ερχόμενη «Σούπερ Τρίτη».

Σύμφωνα με τη βουλευτή του αριστερού αντιπολιτευόμενου Δημοκρατικού Κόμματος Ντέμπορα Σερακιάνι, «το να γιορτάζει κάποιος το προβάδισμα του Τραμπ ισοδυναμεί με το να εκφράζει μίσος για τα συμφέροντα της Ιταλίας και της Ευρώπης».

«Ο Σαλβίνι ελπίζει να απομείνουμε μόνοι απέναντι στον Πούτιν κι αυτός να φθάσει σ' εμάς εδώ», πρόσθεσε καταδικάζοντας «την ολέθρια γοητεία που ασκούν οι αυταρχικοί ηγέτες και οι δικτάτορες στη δεξιά και σε όλες τις μορφές λαϊκισμού».

Ο Σαλβίνι εκφράζει τακτικά την υποστήριξή του προς τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ καταγγέλλοντας τις δίκες με τις οποίες βρίσκεται αντιμέτωπος στις Ηνωμένες Πολιτείες και «τους δικαστές που κάνουν πολιτική», «στις Ηνωμένες Πολιτείες όπως και στην Ιταλία».

Οι τελευταίες δηλώσεις του Σαλβίνι έγιναν μερικές μόλις ώρες μετά το τέλος της επίσημης επίσκεψης που πραγματοποίησε η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι στις Ηνωμένες Πολιτέιες και τον Καναδά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.