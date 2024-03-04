Ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Ορμπάν θα συναντηθεί με τον τέως πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στη Φλόριντα στις 8 Μαρτίου, δήλωσε ο επικεφαλής του γραφείου Τύπου του στο ουγγρικό πρακτορείο ειδήσεων ΜΤΙ αργά χθες Κυριακή.

Τον Φεβρουάριο ο εθνικιστής Ορμπάν ευχήθηκε ο Τραμπ να επιστρέψει στην προεδρία των ΗΠΑ φέτος.

«Ελπίζουμε ότι ο τωρινός πρόεδρος θα φύγει και ο πρόεδρος Τραμπ θα επιστρέψει και θα έχει ελεύθερα τα χέρια για να κάνει ειρήνη (στην Ουκρανία)», είχε δηλώσει στις 23 Φεβρουαρίου ο Ούγγρος πρωθυπουργός.

Ο Ορμπάν έχει αρνηθεί να στείλει η χώρα του όπλα στην Ουκρανία για να τη βοηθήσει να απωθήσει τη ρωσική εισβολή, ενώ έχει επικρίνει τις δυτικές κυρώσεις εναντίον της Μόσχας. Έχει ζητήσει επανειλημμένα να υπάρξει εκεχειρία στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο Ούγγρος πρωθυπουργός, που βρίσκεται στην εξουσία από το 2010, έχει τεταμένες σχέσεις με την κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν, κυρίως λόγω της καθυστέρησης της Βουδαπέστης να επικυρώσει την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ.

Ο Ορμπάν έχει δηλώσει ότι οι προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ και οι ευρωεκλογές του Ιουνίου θα είναι κρίσιμης σημασίας, καθώς οι συντηρητικοί στις δύο πλευρές του Ατλαντικού θα πρέπει να πολεμήσουν μαζί για να «ανακτήσουν» τους θεσμούς στην Ουάσινγκτον και τις Βρυξέλλες από τους φιλελεύθερους, οι οποίοι, κατά τον Ούγγρο πρωθυπουργό, απειλούν τον δυτικό πολιτισμό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

