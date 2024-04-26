Φουντώνουν οι διαδηλώσεις στα αμερικανικά πανεπιστήμια υπέρ των Παλαιστινίων - Ακύρωσε την τελετή αποφοίτησης το Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας

Επικαλούμενο φόβους για την ασφάλεια, το Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας (USC) ακύρωσε την τελετή αποφοίτησης που ήταν προγραμματισμένη για τις 10 Μαΐου, εξαιτίας των διαδηλώσεων των φοιτητών υπέρ των Παλαιστινίων.

Σε ανακοίνωσή του, το USC ανέφερε ότι «δε θα είναι σε θέση να φιλοξενήσει την τελετή που συνήθως συγκεντρώνει 65.000 φοιτητές, μέλη οικογενειών και φίλους».

Την Τετάρτη, η αστυνομία συνέλαβε τουλάχιστον 93 άτομα στην πανεπιστημιούπολη και διέταξε τη διάλυση του καταυλισμού που έχουν στήσει οι διαμαρτυρόμενοι.

Η κατάσταση στο πανεπιστήμιο είναι τεταμένη μετά την ακύρωση της τελετής.

Την ίδια στιγμή διαδηλώσεις γίνονται σε δεκάδες πανεπιστημιουπόλεις σε όλες τις ΗΠΑ.

Στο Πανεπιστήμιο Emory της Ατλάντα, 28 διαδηλωτές συνελήφθησαν την Πέμπτη μετά την άρνησή τους να αποχωρήσουν. Οι διαμαρτυρόμενοι απομακρύνθηκαν δια της βίας από την αστυνομία, η οποία παραδέχθηκε πως χρησιμοποίησε χημικά εναντίον τους.

Στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια, από όπου ξεκίνησαν οι διαδηλώσεις, η διοίκηση αποφάσισε να παρατείνει τη διορία που είχε δώσει στους φοιτητές ως τα μεσάνυχτα για να λήξουν την κατάληψη που βρίσκεται σε εξέλιξη στην πανεπιστημιούπολη.

Δεκάδες συλλήψεις έγιναν εκεί την περασμένη εβδομάδα, αφού οι υπεύθυνοι του πανεπιστημίου κατέφυγαν στην αστυνομία για να βάλει τέλος σε μια κατάληψη, για την οποία διατυπώνονταν κατηγορίες ότι υποκινούσε τον αντισημιτισμό. Οι φιλοπαλαιστινιακές διαδηλώσεις εξακολούθησαν στη συνέχεια στην πανεπιστημιούπολη.

Το φοιτητικό κίνημα υπέρ των Παλαιστινίων έχει επεκταθεί σε μερικά από τα πιο φημισμένα πανεπιστήμια του κόσμου, όπως το Χάρβαρντ, το Γέιλ ή το Πρίνστον.

Περισσότεροι από 200 διαδηλωτές συνελήφθησαν προχθές, Τετάρτη, και χθες, Πέμπτη, στα πανεπιστήμια του Λος Άντζελες, της Βοστώνης και του Όστιν στο Τέξας, όπου περίπου 2.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν και πάλι χθες.

Παρόμοιες σκηνές εκτυλίσσονται σε όλη τη χώρα: φοιτητές στήνουν καταυλισμούς στις πανεπιστημιουπόλεις τους για να καταγγείλουν τη στρατιωτική υποστήριξη των ΗΠΑ προς το Ισραήλ και την ανθρωπιστική καταστροφή στη λωρίδα της Γάζας.

Στη συνέχεια ειδικές μονάδες της αστυνομίας τους διώχνουν έπειτα από σχετικά αιτήματα από τις διευθύνσεις των πανεπιστημίων.

Στην Πανεπιστημιούπολη του UCLA στο Λος Άντζελες, περισσότεροι από 200 φοιτητές έστησαν ένα μικρό χωριό με μια τριανταριά σκηνές, οχυρωμένο με παλέτες και πανό.

Κοντά στη φιλοπαλαιστινιακή συγκέντρωση, περίπου 30 φοιτητές οργάνωσαν μια αντιδιαδήλωση. Η Τζάσμιν Ραντ, εβραία φοιτήτρια του πανεπιστημίου του Τέξας, εκτιμά ότι οι διαδηλώσεις υποστήριξης προς τη Γάζα είναι «επικίνδυνες για τους εβραίους φοιτητές».

Ο Λευκός Οίκος διαβεβαίωσε από την πλευρά του ότι ο Τζο Μπάιντεν, ο οποίος ελπίζει να επανεκλεγεί το Νοέμβριο, «υποστηρίζει την ελευθερία της έκφρασης, το διάλογο και την απουσία διακρίσεων» στα πανεπιστήμια.

