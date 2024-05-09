Θεσσαλονίκη: Τις 80 έφτασαν οι κλήσεις που δέχθηκε η Πυροσβεστική

Τις 80 έφτασαν οι κλήσεις που δέχθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία κατά τη διάρκεια της καταιγίδας που έπληξε νωρίτερα τη Θεσσαλονίκη.

Οι πυροσβέστες κινητοποιήθηκαν για να απομακρύνουν μια μητέρα και ένα παιδί από αυτοκίνητο στην οδό Λαγκαδά, καθώς και ηλικιωμένη γυναίκα από το σπίτι της στην οδό Ταντάλου.

Οι περισσότερες κλήσεις ήταν για άντληση υδάτων, ενώ έπεσαν και δέντρα στο κέντρο της πόλης, χωρίς, ευτυχώς, να υπάρξουν τραυματισμοί.

Λόγω της βροχής, δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια και γινόταν με δυσκολία η κίνηση των οχημάτων, αλλά και των πεζών.

Η ΕΜΥ προβλέπει για αύριο, Παρασκευή, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στη Μακεδονία και τη Θράκη. Τις πρωινές ώρες στη δυτική και κεντρική Μακεδονία τα φαινόμενα θα είναι πρόσκαιρα ισχυρά, ενώ το βράδυ θα εξασθενήσουν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

