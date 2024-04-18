«Όχι» στην ένταξη ενός παλαιστινιακού κράτους στον ΟΗΕ ψηφίζουν οι ΗΠΑ, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος του State Department, λίγες ώρες πριν τη σχετική ψηφοφορία.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ήταν σαφές ότι η βιώσιμη ειρήνη στην περιοχή μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω μιας λύσης δύο κρατών με εγγυημένη την ασφάλεια του Ισραήλ, δήλωσε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Βεντάντ Πατέλ.

«Παραμένει η άποψη του υπουργείου ότι ο πιο γρήγορος δρόμος προς τη δημιουργία κράτους για τον παλαιστινιακό λαό είναι μέσω άμεσων διαπραγματεύσεων μεταξύ του Ισραήλ και της Παλαιστινιακής Αρχής, με την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών και άλλων εταίρων που συμμερίζονται αυτόν τον στόχο», είπε ο Patel.

«Πρόωρες ενέργειες στη Νέα Υόρκη, ακόμη και με τις καλύτερες προθέσεις, δεν θα επιτύχουν τον στόχο για τον παλαιστινιακό λαό», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

