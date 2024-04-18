Δύο πολίτες γερμανικής και ρωσικής υπηκοότητας φέρονται σύμφωνα με πληροφορίες του ARD να σχεδίαζαν δολιοφθορές μεγάλης κλίμακας υπέρ της Ρωσίας, με στόχο να σαμποτάρουν τη στρατιωτική και οικονομική στήριξη της γερμανικής κυβέρνησης στην Ουκρανία.

Συγκεκριμένα, οι δύο Γερμανορώσοι από το Μπαϊρόιτ φέρονται να παραβίασαν όσα ορίζει ο γερμανικός Ποινικός Κώδικας περί απαγόρευσης φωτογραφίσεων χώρων στρατιωτικής ασφαλείας. Ταυτόχρονα, σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Εισαγγελία, οι δύο άνδρες κατηγορούνται για συμμετοχή σε τρομοκρατία και κατασκοπεία ενεργώντας κατά παραγγελία μυστικών υπηρεσιών.

Έρευνες και από τις αρχές των ΗΠΑ

Τη βαρύτητα της υπόθεσης καταδεικνύει και το γεγονός ότι τις έρευνες είχαν αναλάβει εδώ και καιρό -εκτός από την Ομοσπονδιακή Εισαγγελία- η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος, η αστυνομία της Βαυαρίας, ενώ πληροφορίες συνεισέφεραν και οι αρχές των ΗΠΑ.

Πρόσωπο κλειδί στην υπόθεση είναι ο 39χρονος Ντίτερ Σ., ο οποίος αναφέρεται από τον ομοσπονδιακό εισαγγελέα ως μέλος ξένης τρομοκρατικής οργάνωσης. Ο Ντίτερ Σ. φέρεται να πολέμησε σε ταξιαρχία της αυτοαποκαλούμενης «Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ» από το 2014 έως το 2016 και έπειτα να μετέβη στη Γερμανία.

Μαζί με τον συνεργό του oνόματι Αλεξάντερ Γ. κατασκόπευαν, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν έρθει στο φως, μέχρι τον Μάρτιο του 2024 κρίσιμες υποδομές στη Γερμανία, από στρατιωτικές εγκαταστάσεις μέχρι σιδηροδρομικές γραμμές.

Σύμφωνα πάντως με την Εισαγγελία δεν αποκλείεται να δρουν επί γερμανικού εδάφους περισσότεροι Ρώσοι πράκτορες με παρόμοιο τρόπο. Οι συλληφθέντες αναμένεται να αντιμετωπίσουν βαρύτατες ποινές με κάθειρξη έως και δέκα έτη.

Σε μια πρώτη αντίδραση η Γερμανίδα υπ. Εσωτερικών Νάνσι Φέζερ ανέφερε την Πέμπτη ότι οι γερμανικές αρχές απέτρεψαν πιθανές «επιθέσεις με εκρηκτικές ύλες που απέβλεπαν στο να υπονομεύσουν τη στρατιωτική στήριξη της Γερμανίας στην Ουκρανία». Μάλιστα έκανε λόγο για μια «ιδιαίτερη σοβαρή υπόθεση» κατασκοπευτικής δράσης επί γερμανικού εδάφος προς όφελος του «εγκληματικού καθεστώτος του Πούτιν».

Πηγή: DW

