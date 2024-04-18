Ιρλανδία: Δικαστήριο δικαίωσε συγγενείς νέων που σκοτώθηκαν, 43 χρόνια μετά

Σαράντα και πλέον χρόνια μετά τη φονικότερη πυρκαγιά της Ιρλανδίας σε ένα νυχτερινό κέντρο, δικαστήριο του Δουβλίνο δικαίωσε σήμερα τις οικογένειες των θυμάτων που έδωσαν έναν μακρύ δικαστικό αγώνα για να αποδείξουν ότι δεν έφταιγαν οι δικοί τους άνθρωποι για την τραγωδία που στοίχισε τη ζωή σε 48 νέους.

Οι ένορκοι έκριναν ότι οι δυσλειτουργίες εντός του κλαμπ Stardust, στα βόρεια της ιρλανδικής πρωτεύουσας, προκάλεσαν την πυρκαγιά που οδήγησε στον θάνατο 48 νέους ηλικίας από 16 έως 27 ετών, απορρίπτοντας οριστικά την υπόθεση μιας εγκληματικής ενέργειας με δράστη έναν από αυτούς.

Στις 14 Φεβρουαρίου 1981, 42 άνθρωποι πέθαναν μέσα στο κλαμπ αφού εισέπνευσαν καπνούς ενώ άλλοι έξι υπέκυψαν στα τραύματά τους λίγο αργότερα.

Το δικαστήριο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η πυρκαγιά οφειλόταν σε βλάβη στο ηλεκτρικό σύστημα, ενώ οι έξοδοι ασφαλείας ήταν κλειστές με αλυσίδες ή παρεμβάλλονταν εμπόδια για να φτάσει κανείς εκεί. Έτσι, πολλά από τα θύματα παγιδεύτηκαν στο εσωτερικό.

Η τραγωδία προκάλεσε σοκ στην Ιρλανδία.

Άλλοι 200 άνθρωποι τραυματίστηκαν και 800 κατάφεραν να βγουν πανικόβλητοι από το κλαμπ για να σωθούν.

Οι μισοί από τους νεκρούς ήταν κάτω των 18 ετών.

Οι συγγενείς των θυμάτων που είχαν συγκεντρωθεί στο δικαστήριο σήμερα χειροκρότησαν την απόφαση.

Μέσω μιας επιτροπής που συγκρότησαν, ζητούσαν ακατάπαυστα επί δεκαετίες να διεξαχθεί νέα έρευνα για τα αίτια της τραγωδίας, απορρίπτοντας το συμπέρασμα του «πιθανού» εμπρησμού με δράστη έναν από τους νέους που διασκέδαζαν. Τελικά, ξεκίνησε μια νέα έρευνα τον Απρίλιο του 2023 και επί τρεις μήνες κατέθεσαν περισσότεροι από 370 μάρτυρες.

Η τραγωδία «ήταν μια από τις πιο οδυνηρές στιγμές της ιστορίας μας», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός Σάιμον Χάρις στην ανακοίνωσή του.

«Επί τέσσερις δεκαετίες, οι οικογένειες των θυμάτων κουβαλούσαν το βάρος αυτής της τραγωδίας με απαράμιλλη δύναμη και αξιοπρέπεια. Η κυβέρνηση θα εξετάσει την απόφαση και τις συστάσεις των ενόρκων στο σύνολό τους», πρόσθεσε.

Πολλοί συγγενείς θυμάτων δήλωσαν κατά την έξοδό τους από το δικαστήριο ότι περιμένουν μια επίσημη συγγνώμη από το ιρλανδικό κράτος επειδή καθυστέρησε τόσο πολύ να εκδοθεί η ετυμηγορία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

