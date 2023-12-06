Οι ηθοποιοί του Χόλιγουντ επικύρωσαν τη συμφωνία που βάζει τέλος στην απεργία τους

Οι ηθοποιοί του Χόλιγουντ επικύρωσαν τη συμφωνία με τα στούντιο που βάζει τέλος σε μια απεργία μηνών, η οποία προκάλεσε αναταραχή στη βιομηχανία του κινηματογράφου, ανακοίνωσε χθες, Τρίτη, το συνδικάτο τους.

Το συνδικάτο SAG-AFTRA ανέφερε πως 78% των μελών του ψήφισαν υπέρ αυτής της νέας πολυετούς σύμβασης. «Είναι μια χρυσή εποχή για το SAG-AFTRA και το συνδικάτο μας ουδέποτε ήταν τόσο ισχυρό», υπογράμμισε σε ανακοίνωσή της η πρόεδρός του Φραν Ντρέσερ.

Η συμφωνία προβλέπει κυρίως για τους ηθοποιούς ένα ποσό άνω του ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων για αποζημιώσεις και κέρδη, καθώς και προστασία κατά της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης από τα στούντιο, ανέφερε το συνδικάτο.

Η Συμμαχία Κινηματογραφικών και Τηλεοπτικών Παραγωγών (AMPTP), που αντιπροσωπεύει τα Netflix, Walt Disney και άλλα στούντιο, χαιρέτισε την επικύρωση αυτής της σύμβασης.

«Με την ψήφο αυτή, η βιομηχανία και οι εργαζόμενοί της θα μπορέσουν να επανέλθουν δριμύτεροι», υπογραμμίζει η AMPTP σε ανακοίνωσή της.

Το συνδικάτο αναφέρει πως ψήφισε το 38% των μελών του.

Η συμφωνία ανάμεσα στο SAG-AFTRA και τα χολιγουντιανά στούντιο για τον τερματισμό μιας απεργίας που διάρκεσε 118 ημέρες, είχε συναφθεί τον περασμένο μήνα και οι ηθοποιοί είχαν επιστρέψει στην εργασία τους πριν από την επικύρωσή της.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.