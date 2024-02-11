Αγρότες από τη νότια και την κεντρική Ιταλία πρόκειται να διαδηλώσουν την Πέμπτη το απόγευμα, στην περιοχή Τσίρκο Μάσιμο της Ρώμης. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, αναμένεται να πάρουν μέρος στην κινητοποίηση περίπου είκοσι χιλιάδες άνθρωποι, με δεκαπέντε τρακτέρ.

Παράλληλα, οι οργανωτές πρόσθεσαν ότι στη διαδήλωση είναι πολύ πιθανό να συμμετάσχουν επίσης αλιείς, οδηγοί και ιδιοκτήτες φορτηγών και μια σειρά ελεύθερων επαγγελματιών.

Την κινητοποίηση αυτή οργανώνει το κίνημα των «Ιταλών Αγροτών που Εξαπατήθηκαν». Σημαντικό μέρος όμως των αγροτών της χώρας δεν πρόκειται να στηρίξει την πρωτοβουλία. Πρόκειται για τα μέλη της ομάδας «Αγροτική Απελευθέρωση», τα οποία την περασμένη Παρασκευή συναντήθηκαν με τον Ιταλό υπουργό Γεωργίας Φραντσέσκο Λολομπρίτζιντα και περιμένουν τώρα τις οριστικές προτάσεις της κυβέρνησης.

Η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι έχει προτείνει φοροαπαλλαγή για τους αγρότες με εισόδημα μέχρι δέκα χιλιάδες ευρώ τον χρόνο, ενώ δεσμεύθηκε ότι θα συνεχίσει να δίνει μάχη κατά του «συνθετικού κρέατος» και ότι θα αναλάβει πρωτοβουλίες με στόχο να αυξηθεί το κέρδος των αγροτών από την πώληση των προϊόντων τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κυβέρνηση της Ρώμης ευελπιστεί να υπογράψει συμφωνία με τους αγρότες που προσήλθαν σε διάλογο, ει δυνατόν μέχρι την Τρίτη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

