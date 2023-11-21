ΗΠΑ: Ο Λευκός Οίκος καταδίκασε την εκτόξευση βορειοκορεατικού στρατιωτικού δορυφόρου

Η Βόρεια Κορέα ανακοίνωσε σήμερα πως έθεσε σε τροχιά τον πρώτο στρατιωτικό δορυφόρο της. Το βορειοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων (KCNA) μεταδίδει ότι την εκτόξευση παρακολούθησε ο ηγέτης της χώρας Κιμ Γιονγκ Ουν, προαναγγέλλοντας πως θα ακολουθήσουν και άλλες στο εγγύς μέλλον.
Άμεση ήταν η αντίδραση των ΗΠΑ που καταδίκασαν την εκτόξευση ως «κατάφωρη παραβίαση πολλών ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ» λόγω της χρήσης τεχνολογίας βαλλιστικών πυραύλων.
Η εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου Έντριεν Γουάτσον τόνισε πως η εκτόξευση βορειοκορεατικού στρατιωτικού δορυφόρου κλιμακώνει την ένταση στην κορεατική χερσόνησο και απειλεί να αποσταθεροποιήσει την ευρύτερη περιοχή. «Η πόρτα της διπλωματίας δεν έχει κλείσει, αλλά η Πιονγκγιάνγκ πρέπει να σταματήσει αμέσως τις προκλητικές ενέργειές της», συμπλήρωσε.
