Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε σήμερα έναν πύραυλο ο οποίος πιστεύεται ότι μεταφέρει έναν δορυφόρο, ανακοίνωσαν Νότια Κορέα και Ιαπωνία, εκτιμώντας ότι συνιστά την τρίτη προσπάθεια της Πιονγιάνγκ να θέσει έναν κατασκοπευτικό δορυφόρο σε τροχιά φέτος.

Η ιαπωνική κυβέρνηση εξέδωσε έκτακτη προειδοποίηση προς τους κατοίκους στο νότιο τμήμα της χώρας να προφυλαχθούν από μία πιθανή απειλή βορειοκορεατικού πυραύλου.

Η Ιαπωνία ανέφερε μέσω του ραδιοτηλεοπτικού συστήματος προειδοποίησης J-Alert, ότι η Βόρεια Κορέα φαίνεται να εκτόξευσε πύραυλο, στέλνοντας την προειδοποίηση στους κατοίκους της νότιας επαρχίας της Οκινάουα.

Ο στρατός της Νότιας Κορέας ανέφερε ότι ο πύραυλος πιστεύεται ότι μετέφερε κατασκοπευτικό δορυφόρο και εκτοξεύθηκε με κατεύθυνση προς νότο.

Η Βόρεια Κορέα είχε ενημερώσει την Ιαπωνία ότι σχεδιάζει να εκτοξεύσει έναν πύραυλο μεταξύ της Τετάρτης και της 1ης Δεκεμβρίου.

Η ακτοφυλακή της Ιαπωνίας ανακοίνωσε σήμερα ότι η Βόρεια Κορέα εξέδωσε νότα για την εκτόξευση με κατεύθυνση την Κίτρινη Θάλασσα και την Ανατολική Σινική Θάλασσα. Η υπηρεσία ναυτικής ασφάλειας της Νότιας Κορέας εξέδωσε προειδοποίηση προς τα σκάφη για την σχεδιαζόμενη εκτόξευση για τις ίδιες περιοχές όπως έκανε και στις προηγούμενες εκτοξεύσεις.

Η Βόρεια Κορέα επιχείρησε να εκτοξεύσει δυο φορές νωρίτερα εφέτος κατασκοπευτικούς δορυφόρους αλλά οι προσπάθειες απέτυχαν και αξιωματούχοι της Νότιας Κορέας είχαν δηλώσει τις προηγούμενες μέρες ότι φαινόταν πως θα επιχειρούσε μια τρίτη προσπάθεια σύντομα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

