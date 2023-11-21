Κινητοποίηση Λονδίνου για τους θανάτους από πλαστικές επεμβάσεις στην Τουρκία

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε πως θα έχει συναντήσεις με Τούρκους αξιωματούχους ώστε να συζητηθούν οι ανησυχίες που έχουν προκληθεί από θανάτους ιατρικών τουριστών στην Τουρκία, η οποία αποτελεί δημοφιλή προορισμό για Βρετανούς και Βρετανίδες που αναζητούν πλαστικές επεμβάσεις.

Η Υφυπουργός Υγείας Μαρία Κόλφιλντ είπε πως το Λονδίνο λαμβάνει «σοβαρά» υπόψη το θέμα, αντιδρώντας σε ετυμηγορία ιατροδικαστή πως ένα από τα θύματα δεν είχε λάβει επαρκείς πληροφορίες πριν από το μοιραίο ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη.

Συγκεκριμένα, η 31χρονο Μελίσα Κερ πέθανε σε ιδιωτική κλινική της πόλης μετά από επέμβαση ανόρθωσης γλουτών, λόγω θρόμβωσης.

Η κα Κόλφιλντ είπε ότι σκοπός των επαφών θα είναι να συζητηθεί το τουρκικό ρυθμιστικό πλαίσιο και ο τρόπος προστασίας των Βρετανών που μεταβαίνουν στην Τουρκία για τέτοιου είδους επεμβάσεις.

Σύμφωνα με στοιχεία από το Foreign Office, από το 2019 περισσότεροι από 25 Βρετανοί υπήκοοι έχουν χάσει τη ζωή τους στην Τουρκία μετά από χειρουργικές επεμβάσεις.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.