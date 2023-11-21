Η κυβέρνηση της Σουηδίας ανακοίνωσε σήμερα ότι θέλει να επιβάλει στους μετανάστες να ζουν «εντίμως», ανοίγοντας τον δρόμο για απελάσεις στην περίπτωση που συνδέονται με εγκληματικές οργανώσεις ή αν απειλούν «τις σουηδικές δημοκρατικές αξίες».

«Προϋπόθεση για την επιτυχημένη ενσωμάτωση είναι οι άνθρωποι που θέλουν να ζήσουν στη Σουηδία να τηρούν τους βασικούς κανόνες και να ζουν έντιμα», είπε η υπουργός Μετανάστευσης, Μαρία Μάλμερ Στένεργκαρντ, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε μαζί με τους Δημοκράτες της Σουηδίας (SD), το ακροδεξιό κόμμα που στηρίζει την κυβέρνηση.

Η κυβέρνηση θα εξετάσει τη σουηδική νομοθεσία για να διαπιστώσει αν είναι δυνατόν να επικαλεστεί συγκεκριμένους λόγους για να ανακαλεί τις άδειες παραμονής, είπε η υπουργός Ισότητας, Παουλίνα Μπράντμπεργκ. Έφερε ως παράδειγμα την απάτη όσον αφορά τα κοινωνικά επιδόματα, τα χρέη, την τοξικομανία, την απόκτηση εισοδήματος από παράνομη δραστηριότητα, ή τη σύνδεση με εγκληματικές και εξτρεμιστικές οργανώσεις «που απειλούν τις σουηδικές αξίες».

«Μια βασική αρχή της σουηδικής νομοθεσίας για τη μετανάστευση είναι ότι μόνο οι Σουηδοί πολίτες έχουν το αναφαίρετο δικαίωμα να κατοικούν στη Σουηδία», είπε στους δημοσιογράφους ο Λούντβιχ Άσπλινγκ, ο εκπρόσωπος των Δημοκρατών της Σουηδίας, που είναι αρμόδιος για θέματα μετανάστευσης.

Ένας πρώην δικαστής, ο Ρόμπερτ Σκοτ, θα αναλάβει την έρευνα και θα υποβάλει την έκθεση των συμπερασμάτων του μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου του 2025.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Δικαιοσύνης Γκούναρ Στρόμερ ανακοίνωσε ότι ζήτησε να συνταχθεί μια έκθεση σχετικά με την ανάκληση της υπηκοότητας, ιδίως σε περιπτώσεις σοβαρών εγκλημάτων, τρομοκρατίας ή αν ο αιτών είχε πει ψέματα όταν ζήτησε να του χορηγηθεί η υπηκοότητα.

Σε ορισμένες περιπτώσεις η ανάκληση της υπηκοότητας θα καθιστούσε απάτριδες κάποιους ανθρώπους.

«Προσωπικά δεν έχω κάποια ένσταση. Αλλά αυτό θα εξεταστεί και θα δούμε ποιο θα είναι το συμπέρασμα», είπε ο Στρόμερ μιλώντας στο δημόσιο ραδιόφωνο.

Ο ηγέτης των συντηρητικών Ουλφ Κρίστερσον ανέλαβε πέρυσι την εξουσία με τη στήριξη του SD και αφού δεσμεύτηκε ότι θα καταπολεμήσει την παράτυπη μετανάστευση και την εγκληματικότητα.

Από τη δεκαετία του 1990 και μετά η Σουηδία έχει δεχτεί μεγάλο αριθμό μεταναστών, κυρίως από εμπόλεμες περιοχές όπως την πρώην Γιουγκοσλαβία, τη Συρία, το Αφγανιστάν, τη Σομαλία, το Ιράν και το Ιράκ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

