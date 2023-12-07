WSJ: Οι ΗΠΑ ζήτησαν από το ισραήλ να μην απαντά στις επιθέσεις των Χούθι

Να μην απαντά σε επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη από τους Χούθι που υποστηρίζονται από το Ιράν στην Υεμένη φέρεται να ζήτησαν από το Ισραήλ, οι ΗΠΑ υπό το φόβο ότι η σύγκρουση στην περιοχή θα μπορούσε να διευρυνθεί.

Ειδικότερα, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, οι ΗΠΑ είπαν στο Ισραήλ να αφήσει τον αμερικανικό στρατό να απαντήσει στους Χούθι.

Υπενθυμίζεται ότι οι ΗΠΑ έχουν πολεμικά πλοία στην περιοχή και έχουν καταρρίψει αρκετούς από τους πυραύλους που εκτοξεύτηκαν προς το Ισραήλ, ενώ άλλοι έχουν αναχαιτιστεί από το Ισραήλ.

Επικαλούμενη Αμερικανούς και άλλους κυβερνητικούς αξιωματούχους, η WSJ αναφέρει ότι οι ΗΠΑ ανησυχούν ότι μια ισραηλινή απάντηση θα μπορούσε να διευρύνει την τρέχουσα σύγκρουση.



Πηγή: skai.gr

