Κίεβο και Βουδαπέστη εργάζονται για μια συνάντηση Ζελένσκι - Όρμπαν στο εγγύς μέλλον

Η Ουκρανία και η Ουγγαρία προετοιμάζονται για μια συνάντηση του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του Ούγγρου πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν στο εγγύς μέλλον, δήλωσε σήμερα ο προσωπάρχης του Ουκρανού προέδρου.

Ο Άντριι Γερμάκ έκανε τις δηλώσεις αυτές μετά από μια τηλεφωνική συνομιλία με τον Ούγγρο υπουργό Εξωτερικών Πέτερ Σιγιάρτο.

«Εργαζόμαστε για να διοργανώσουμε μια συνάντηση μεταξύ των δύο ηγετών στο εγγύς μέλλον» δήλωσε ο Γιερμάκ στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.