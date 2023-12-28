Ισραηλινά άρματα μάχης προωθήθηκαν σήμερα εις βάθος σε μια πόλη στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας έπειτα από μέρες αδιάκοπων βομβαρδισμών που ανάγκασαν δεκάδες χιλιάδες ήδη εκτοπισμένες παλαιστινιακές οικογένειες σε μια νέα έξοδο.

Παλαιστίνιος δημοσιογράφος ανήρτησε εικόνες που δείχνουν ισραηλινά άρματα μάχης κοντά σε ένα τέμενος σε περιοχή με κτήρια της Μπουρέιτζ τα οποία είχαν προφανώς προωθηθεί από τους οπωρώνες στα ανατολικά περίχωρα.

Kemusnahan besar-besaran yang disebabkan oleh pengeboman rejim Zionis ke atas kem Bureij di tengah Semenanjung Gaza. pic.twitter.com/MdCN3gWyKd — Saaz Abadi (@Saaz_Abadi) December 28, 2023

Νοτιότερα, ισραηλινές δυνάμεις έπληξαν την περιοχή γύρω από ένα νοσοκομείο στην 'καρδιά' της Χαν Γιούνις, της κυριότερης πόλης της νότιας Λωρίδας της Γάζας, όπου κάτοικοι φοβούνται μια νέα χερσαία επίθεση σε μια περιοχή με συνωστισμό οικογενειών που έχουν καταστεί άστεγες σε 12 εβδομάδες πολέμου.

Παλαιστινιακές υγειονομικές αρχές δήλωσαν πως έχει επιβεβαιωθεί ο θάνατος 210 ανθρώπων σε ισραηλινά πλήγματα τις προηγούμενες 24 ώρες, ανεβάζοντας τον απολογισμό του πολέμου σε 21.320 νεκρούς -- σχεδόν 1% του πληθυσμού του θύλακα. Χιλιάδες άλλοι εκφράζονται φόβοι πως έχουν θαφτεί ή χαθεί κάτω από ερείπια.

Το Ισραήλ κλιμάκωσε τον χερσαίο πόλεμό του στη Γάζα ακριβώς πριν από τα Χριστούγεννα παρά τις δημόσιες εκκλήσεις από τον πιο στενό σύμμαχό του, τις Ηνωμένες Πολιτείες, να περιορίσει την εκστρατεία του τις τελευταίες εβδομάδες του 2023.

Ξεκίνησε τον πόλεμο για να καταστρέψει το κίνημα Χαμάς που διοικεί τη Γάζα αφού μαχητές εισέβαλαν από τη Γάζα στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου σκοτώνοντας 1.200 ανθρώπους και παίρνοντας 240 ομήρους.

Το κύριο επίκεντρο των μαχών είναι τώρα σε κεντρικές περιοχές νότια των υγροτόπων που διχοτομούν τη Λωρίδα, όπου οι ισραηλινές δυνάμεις έδωσαν εντολή στους αμάχους τις τελευταίες ημέρες να τις εγκαταλείψουν καθώς προωθούνται τα άρματα μάχης τους.

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι που έφευγαν από τις περιοχές Νουσέιρατ, Μπουρέιτζ και Μαγκάζι κατευθύνονταν νότια ή δυτικά σήμερα στην ήδη επιβαρυμένη πόλη Ντέιρ αλ Μπάλαχ, κατά μήκος της μεσογειακής ακτής, συνωστιζόμενοι σε πρόχειρους καταυλισμούς από αυτοσχέδια αντίσκηνα.

"Πάνω από 150.000 άνθρωποι --μικρά παιδιά, γυναίκες με μωρά στην αγκαλιά, άνθρωποι με αναπηρίες και ηλικιωμένοι-- δεν έχουν πουθενά να πάνε", ανέφερε η κύρια οργάνωση του ΟΗΕ που λειτουργεί στη Γάζα, η UNRWA, σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το ανατολικό τμήμα της Μπουρέιτζ ήταν θέατρο σφοδρών μαχών σήμερα το πρωί, με ισραηλινά άρματα μάχης να πιέζουν από βόρεια και ανατολικά, όπως δήλωσαν κάτοικοι και μαχητές.

Μάχες κοντά σε νοσοκομείο στη Χαν Γιούνις

Η Χαν Γιούνις, η κύρια νότια πόλη όπου προωθήθηκαν οι ισραηλινές δυνάμεις αυτό τον μήνα μετά την κατάρρευση μιας εκεχειρίας, βρέθηκε επίσης υπό σφοδρούς βομβαρδισμούς σήμερα το πρωί από πολεμικά αεροσκάφη και άρματα μάχης κοντά στο νοσοκομείο Αλ Άμαλ, δυτικά των ισραηλινών θέσεων.

Η παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος, που διοικεί το νοσοκομείο και έχει τα κεντρικά γραφεία της εκεί κοντά, ανέφερε πως δέκα Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν και 12 τραυματίστηκαν στη διάρκεια ενός βομβαρδισμού εκεί, του τρίτου πλήγματος που έθεσε στο στόχαστρο την περιοχή γύρω από το νοσοκομείο σε διάστημα μικρότερο της μίας ώρας.

Κάτοικοι είπαν πως πιστεύουν ότι οι ισραηλινές δυνάμεις προσπαθούν να προκαλέσουν νέα έξοδο πριν από μια νέα χερσαία επίθεση στην πόλη.

Το Ισραήλ ανέφερε ότι άλλοι τρεις στρατιώτες του σκοτώθηκαν, ανεβάζοντας τον απολογισμό των νεκρών της χερσαίας επιχείρησης στους 169. Την περασμένη εβδομάδα σημειώθηκαν ορισμένες από τις πιο βαριές ισραηλινές απώλειες μέχρι τώρα στον πόλεμο.

Ουσιαστικά όλοι οι κάτοικοι της Γάζας έχουν εκδιωχθεί από τα σπίτια τους τουλάχιστον μία φορά και πολλοί αναγκάστηκαν να τα εγκαταλείψουν αρκετές φορές. Ελάχιστα νοσοκομεία εξακολουθούν να λειτουργούν.

Η Αίγυπτος, η οποία ενήργησε ως διαμεσολαβητής, μεταξύ άλλων, φιλοξενώντας τον ηγέτη της Χαμάς την περασμένη εβδομάδα, δήλωσε πως διατύπωσε πρόταση για να τεθεί τέλος στην αιματοχυσία, περιλαμβανομένου ενός σχεδίου τριών φάσεων για εκεχειρία, αλλά δεν έχει ακόμη ακούσει τις απαντήσεις των εμπολέμων.

Το Ισραήλ λέει πως δεν θα σταματήσει την εκστρατεία του μέχρι να εξαλείψει τη Χαμάς, λέγοντας πως αυτή είναι η μοναδική του επιλογή προκειμένου να διασφαλίσει την ασφάλειά του και να απελευθερώσει τους 129 εναπομείναντες ομήρους.

Η Τσεν Άλμογκ-Γκολντστάιν, που αφέθηκε ελεύθερη έπειτα από 51 ημέρες αιχμαλωσίας με τρία παιδιά της που συνελήφθησαν από ενόπλους της Χαμάς οι οποίοι σκότωσαν τον σύζυγό της και μία κόρη της, είπε πως φοβάται για τους ομήρους που εξακολουθούν να κρατούνται, ιδιαίτερα τις γυναίκες, μερικές από τις οποίες, όπως είπε, κακοποιήθηκαν σεξουαλικά από τους απαγωγείς τους.

"Είναι κόλαση εκεί", είπε. Οι εναπομείναντες όμηροι "προσπαθούν να κρατήσουν ψηλά το ηθικό τους, αλλά όταν μας άφησαν ελεύθερους, ήταν ήδη στο όριο".

Η Χαμάς αρνείται ότι κακομεταχειρίζεται ή κακοποιεί σεξουαλικά ομήρους.

Οι Παλαιστίνιοι λένε πως η εξόντωση της Χαμάς είναι ένας ανέφικτος στόχος δεδομένης της διάχυτης δομής της μαχητικής οργάνωσης και των βαθιών ριζών της στην περιοχή την οποία διοικεί από το 2007.

Οι δυτικοί σύμμαχοι του Ισραήλ ανησυχούν πως ο τεράστιος απολογισμός θανάτων αμάχων θα ριζοσπαστικοποιήσει μια νέα γενιά και θα σπείρει την αναταραχή σε όλη τη Μέση Ανατολή. Αυτή την εβδομάδα, υποστηριζόμενες από το Ιράν οργανώσεις επιτέθηκαν σε δυνάμεις των ΗΠΑ στο Ιράκ και σε εμπορικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν προειδοποίησε αυτό το μήνα πως "οι τυφλοί βομβαρδισμοί" θέτουν σε κίνδυνο τη συμπάθεια για το Ισραήλ μεταξύ των συμμάχων του. Η Ουάσινγκτον έχει πει πως το Ισραήλ πρέπει να κάνει μια μετάβαση από έναν πλήρους κλίμακας χερσαίο πόλεμο σε μια στοχευμένη εκστρατεία εναντίον ηγετών της Χαμάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

