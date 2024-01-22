«Δεν υπάρχει πραγματική πρόταση από τη Χαμάς.Δεν είναι αλήθεια», δήλωσε το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στους εκπροσώπους των οικογενειών που κρατούνται όμηροι μετά την εισβολή ορισμένων στη συνεδρίαση επιτροπής στο κοινοβούλιο, απαιτώντας να υπάρξει μια συμφωνία για την απελευθέρωσή τους.

«Το λέω όσο πιο ξεκάθαρα μπορώ γιατί υπάρχουν τόσες πολλές λανθασμένες δηλώσεις που σίγουρα είναι οδυνηρές για εσάς», πρόσθεσε ο Νετανιάχου. «Αντίθετα, υπάρχει μια πρωτοβουλία από την πλευρά μας, για την οποία δεν θα επεκταθώ» επισήμανε.

Οι συγγενείς των ομήρων πιέζουν εδώ και πολύ καιρό την ισραηλινή κυβέρνηση να προχωρήσει σε μια συμφωνία που θα φέρει πίσω τους δικούς τους ανθρώπους. Οι δηλώσεις του αυτές έρχονται έπειτα από υποθέσεις που γίνονται ότι προετοιμάζεται νέα συμφωνία για απελευθέρωση ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας, λέγοντας ότι το Ισραήλ έχει αναλάβει μια πρωτοβουλία.

Από την εισβολή συγγενών των ομήρων σήμερα στη συνεδρίαση

משפחות החטופים פרצו לדיון ועדת הכספים ופוצצו אותו. משמר הכנסת מתחננים שייצאו ולא מעזים לפנות בכוח pic.twitter.com/RY3nZUL4zP — שחר גליק Shahar Glick (@glick_sh) January 22, 2024

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.