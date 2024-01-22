Τουλάχιστον 12 φερόμενοι ως κακοποιοί σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια μάχης με τις δυνάμεις ασφαλείας σε αυτοκινητόδρομο κοντά στην Ερμοσίγιο, την πρωτεύουσα της μεξικανικής πολιτείας Σονόρα (βόρεια), ανακοίνωσε η εισαγγελία χθες Κυριακή, κάνοντας λόγο για αποτραπείσα απόπειρα να αποσπαστεί από τα χέρια των αρχών γιος εκτελεστή καρτέλ των ναρκωτικών.

Ομάδα οπλισμένη με αυτόματα τουφέκια εφόδου προσπάθησε να απελευθερώσει γιο του Χεσούς Ουμπέρτο Λιμόν, εκτελεστή της φράξιας του καρτέλ Σιναλόα που διευθύνουν γιοι του Χοακίν «Ελ Τσάπο» Γκουσμάν, ο οποίος είχε συλληφθεί λίγη ώρα νωρίτερα.

Άλλοι επτά κακοποιοί απέδρασαν, ορισμένοι πιθανόν τραυματισμένοι, σύμφωνα με ανακοίνωση της εισαγγελίας.

Εκπρόσωπος των εισαγγελικών αρχών επιβεβαίωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς τον απολογισμό των θυμάτων.

Δυο μέλη των δυνάμεων ασφαλείας νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση, κατά την ανακοίνωση.

Σύμφωνα με την εισαγγελία, η επίθεση διαπράχθηκε σε δρόμο που συνδέει την πολιτειακή πρωτεύουσα Ερμοσίγιο με την Μπαΐα δε Κίνο, στις μεξικανικές ακτές στον Ειρηνικό Ωκεανό. Κατασχέθηκαν 21 τουφέκια εφόδου, ανάμεσά τους AR-15 και AK-47, γεμιστήρες, αλεξίσφαιρα γιλέκα, είδη παραλλαγής, έξι οχήματα και «μεγάλη» ποσότητα πυρομαχικών, πάντα σύμφωνα με την εισαγγελία.

Το επεισόδιο εκτυλίχθηκε καθώς η μεξικανική κυβέρνηση ετοιμάζεται για ακροαματική διαδικασία την 22η Φεβρουαρίου, έπειτα από μακρά καθυστέρηση, στην οποία ίσως κριθεί η προσπάθεια της να καταστήσει υπεύθυνες κατασκευάστριες στις ΗΠΑ για τη χρήση όπλων που περνούν λαθραία τα σύνορα από συμμορίες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.