Ο γερουσιαστής Τιμ Σκοτ, ο οποίος συμμετείχε στο αρχικό στάδιο της κούρσας για την ανάδειξη του υποψήφιου των Ρεπουμπλικάνων στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ, προτού εγκαταλείψει πέρυσι, τάχθηκε χθες Παρασκευή υπέρ του Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια προεκλογικής εκδήλωσης στο Νιου Χάμσιρ, εξέλιξη που εκλαμβάνεται από παρατητητές ως βαρύ χτύπημα για τη μια από τους δύο αντιπάλους του πρώην προέδρου που απομένουν, τη Νίκι Χέιλι.

Η απόφαση του μοναδικού αφρικανικής καταγωγής Ρεπουμπλικανού γερουσιαστή ανακοινώθηκε τέσσερις ημέρες πριν από την κρίσιμη εσωκομματική ψηφοφορία στην πολιτεία Νιου Χάμσιρ, όπου ο μεγιστάνας αναμετράται με την πρώην κυβερνήτρια της Νότιας Καρολίνας και πρώην πρεσβεύτρια στον ΟΗΕ.

Ο μοναδικός άλλος υποψήφιος που απομένει στην κούρσα είναι ο κυβερνήτης της Φλόριντας Ρον ΝτεΣάντις, που όμως μοιάζει να έχει εγκαταλείψει την προσπάθεια να κερδίσει στο Νιου Χάμσιρ κι αντί γι’ αυτό επιδιώκει να κερδίσει στη Νότια Καρολίνα, την πολιτεία της κυρίας Χέιλι.

Η διαφορά Τραμπ/Χέιλι είναι 14 εκατοστιαίες μονάδες στο Νιου Χάμσιρ, σύμφωνα με τον μέσο όρο δημοσκοπήσεων όπως τον υπολόγισε ο εξειδικευμένος ιστότοπος 538. Εκείνη προσπαθεί πυρετωδώς να τη μειώσει, καθώς στην πολιτεία αυτή θεωρείται πως έχει μια από τις σημαντικότερες ευκαιρίες που θα της παρουσιαστούν να καταγάγει νίκη σε βάρος του πρώην προέδρου και να διατηρήσει την εκστρατεία της ζωντανή.

Ο κ. Τραμπ κέρδισε την πρώτη εσωκομματική ψηφοφορία, στην Άιοβα, με διαφορά που χαρακτηρίστηκε ιστορική.

Ο πρώην πρόεδρος ευχαρίστησε συνοπτικά χθες τον κ. Σκοτ σε ομιλία του προτού κατακεραυνώσει την κυρία Χέιλι και τον Δημοκρατικό διάδοχό του στην προεδρία Τζο Μπάιντεν, με τον οποίο είναι πιθανό να αναμετρηθεί ξανά τον Νοέμβριο.

Καταφέρθηκε επίσης με προσβλητικό τόνο εναντίον του Ρεπουμπλικανού κυβερνήτη του Νιου Χάμσιρ, του Κρις Σουνούνου, που έχει ταχθεί υπέρ της κυρίας Χέιλι. Ήδη, πολλαπλασίασε τις επιθέσεις του εναντίον της συνεργάτιδάς του στην κυβέρνησή του, χωρίς να διστάσει να χρησιμοποιήσει απροκάλυπτα ρατσιστικές εκφράσεις, ειρωνευόμενος την καταγωγή της από την Ινδία.

Η Νίκι Χέιλι αντιμετώπισε εξάλλου επικρίσεις διότι δεν έθιξε τον ρατσισμό όταν αναφέρθηκε στα αίτια του αμερικανικού εμφυλίου, απεναντίας επέμεινε αυτή την εβδομάδα πως ουδέποτε υπήρχε ρατσισμός στις ΗΠΑ.

Νωρίτερα χθες, η μόνη γυναίκα στην κούρσα των Ρεπουμπλικανών εξασφάλισε την υποστήριξη του Φιλ Σκοτ, Ρεπουμπλικανού κυβερνήτη του Βερμόντ. Αν και λιγότερο γνωστή φιγούρα από τον γερουσιαστή Σκοτ (απλή συνωνυμία) σε εθνική κλίμακα, ο κυβερνήτης έχει επιρροή στο γειτονικό Νιου Χάμσιρ.

Ο γερουσιαστής Σκοτ, που χθες τάχθηκε υπέρ του Ντόναλντ Τραμπ διότι όπως έκρινε μπορεί να «ενώσει τη χώρα» και να «μειώσει τους φόρους», είχε ξεσπαθώσει εναντίον του πρώην προέδρου το 2017, κρίνοντας πως απώλεσε το «ηθικό κύρος για να κυβερνά», μετά τη δήλωση του τότε ενοίκου του Λευκού Οίκου για τα αιματηρά επεισόδια σε αντιδιαδήλωση εναντίον πορείας της άκρας δεξιάς στη Σάρλοτσβιλ, όταν είπε πως υπήρχαν «πολύ καλοί άνθρωποι» και «στις δυο πλευρές».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.