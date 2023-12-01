Ολοκληρώθηκε η επίσκεψη του διοικητή υποβρυχίων του ΝΑΤΟ στην Ελλάδα

Επίσκεψη στην Ελλάδα πραγματοποίησε ο διοικητής υποβρυχίων του ΝΑΤΟ, υποναύαρχος Τόμας Γουολ.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην χώρα μας, είχε συνάντηση με τον Αρχηγό ΓΕΝ αντιναύαρχο Ιωάννη Δρυμούση, κατά την οποία συζητήθηκαν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

Περαιτέρω ο κ. Γουολ επισκέφθηκε το Αρχηγείο Στόλου στο ναύσταθμο Σαλαμίνας όπου ενημερώθηκε από τον Αρχηγό Στόλου αντιναύαρχο Δημήτριο-Ελευθέριο Κατάρα για τις δραστηριότητες του στόλου, ενώ συζητηθήκαν θέματα συνεργασίας και συμμετοχής ελληνικών υποβρυχίων σε αποστολές ΝΑΤΟ.

Στη συνέχεια, συνοδευόμενος από τον διοικητή της διοίκησης Υποβρυχίων, πλοίαρχο Χρήστο Αλογάρη, ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις της διοίκησης Υποβρυχίων της σχολής Υποβρυχίων, καθώς και στον προσομοιωτή της τελευταίας, ενώ επέβη σε υποβρύχια κλάσης ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ και κλάσης ΩΚΕΑΝΟΣ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.