Συρία: Αναφορές για ισραηλινή πυραυλική επίθεση στην περιοχή της Δαμασκού

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν σήμερα πυραυλική επίθεση εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην περιοχή της Δαμασκού, όπως μεταδίδει η κρατική τηλεόραση της Συρίας.

Αρκετές εκρήξεις ακούστηκαν στην περιοχή της συριακής πρωτεύουσας λίγα λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα.

Το Ισραήλ έχει εξαπολύσει εκατοντάδες αεροπορικά πλήγματα κατά της γειτονικής του χώρας από τότε που ξέσπασε ο εμφύλιος πόλεμος στη Συρία, πριν από 12 χρόνια, βάζοντας κυρίως στο στόχαστρο δυνάμεις που υποστηρίζονται από το Ιράν, μαχητές της Χεζμπολάχ και θέσεις του συριακού στρατού. Σπανίως σχολιάζει κατά περίπτωση τα πλήγματα στη Συρία, αλλά έχει τονίσει επανειλημμένως ότι δεν θα επιτρέψει στο Ιράν να ενισχύσει εκεί την παρουσία του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.