Οι Ηνωμένες Πολιτείες απαγόρευσαν την είσοδο στην επικράτεια τους στον δήμαρχο του Κάρπος (μεγάλος δήμος του πολεοδομικού συγκροτήματος των Σκοπίων) και αρχηγό ενός μικρού κόμματος στη Βόρεια Μακεδονία, Στέφτσο Γιακίμοφσκι, όπως και στην πρώην επικεφαλής της Ειδικής Εισαγγελίας της χώρας, Κάτιτσα Γιάνεβα, λόγω εμπλοκής τους σε σημαντικές υποθέσεις διαφθοράς στη Βόρεια Μακεδονία.

«Η ανάμειξή τους σε υποθέσεις διαφθοράς καθιστά την Γιάνεβα, τον Γιακίμοφσκι και τα μέλη των οικογενειών τους ανεπιθύμητους για είσοδο στις Ηνωμένες Πολιτείες» σημειώνεται σε ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Ο Στέφτσο Γιακίμοφσκι είναι υποψήφιος για την προεδρία της Βόρειας Μακεδονίας, στις προεδρικές εκλογές που θα διεξαχθούν στη χώρα στις 24 Απριλίου. Ο ίδιος δήλωσε «έκπληκτος» για τη συμπερίληψή του στον κατάλογο ανεπιθύμητων προσώπων στις ΗΠΑ και έκανε λόγο για «ανάμειξη των ξένων υπηρεσιών πληροφοριών στη διαδικασία των προεδρικών εκλογών».

Η Κάτιτσα Γιάνεβα συνελήφθη το 2019 και καταδικάστηκε σε επτά χρόνια κάθειρξη, διότι την περίοδο που ήταν επικεφαλής της Ειδικής Εισαγγελίας της Βόρειας Μακεδονίας προέβη σε κατάχρηση εξουσίας, εκβιάζοντας γνωστό επιχειρηματία της χώρας προκειμένου να αποκομίσει προσωπικά οφέλη.

Τα τελευταία δύο χρόνια οι ΗΠΑ έχουν βάλει στη "μαύρη λίστα" τον πρώην πρωθυπουργό της Βόρειας Μακεδονίας, Νίκολα Γκρούεφσκι, τον πρώην επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της χώρας, Σάσο Μιγιάλκοφ (πρώτος εξάδελφος του Νίκολα Γκρούεφσκι), τον πρώην αντιπρόεδρο της κυβέρνησης της Βόρειας Μακεδονία, Κότσο Ανγκιούσεφ, καθώς και τον δήμαρχο της Στρούγκα και δύο γνωστούς επιχειρηματίες της Βόρειας Μακεδονίας, για εμπλοκή τους σε υποθέσεις διαφθοράς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

