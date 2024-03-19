Σκύλος ρομπότ πραγματοποιεί περιπολία στη Μάλαγα - Δείτε βίντεο

Η αστυνομία στη Μάλαγα έβγαλε σήμερα έναν σκύλο-ρομπότ σε δοκιμαστική περιπολία στο κέντρο της ισπανικής πόλης, προς τέρψιν των περαστικών, ορισμένοι εκ των οποίων μιμήθηκαν το βαρύ περπάτημά του ή σύστησαν τα κατοικίδιά τους στο ρομπότ που στριφογυρίζει και διαθέτει λαμπάκια που αναβοσβήνουν πάνω στο κεφάλι του.

Τον σκύλο-ρομπότ σχεδίασαν ερευνητές του Πανεπιστημίου της Μάλαγας τα τελευταία δύο χρόνια, με στόχο να συνδράμει το έργο των αστυνομικών και να εντοπίζει τροχαίες παραβάσεις, όπως τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών σε ζώνες που απαγορεύεται. Το τετράποδο ρομπότ, σε πράσινο και μαύρο χρώμα, είναι προς το παρόν τηλεχειριζόμενο, όμως σταδιακά θα ενσωματώσει τεχνητή νοημοσύνη στον μηχανισμό του προκειμένου να εργάζεται από μόνο του.

«Αυτό που ξεχωρίζει σε αυτό το εγχείρημα είναι ότι χρησιμοποιούμε τεχνολογία 5G για την τηλεκατευθυνόμενη λειτουργία του ρομπότ, προκειμένου να εκτελεί φωτογραφικές αναλύσεις και να ανιχνεύει επικίνδυνες καταστάσεις», δήλωσε η ερευνήτρια Αλμουδένα Ντίαθ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

