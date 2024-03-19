Ο Καναδάς θα διαθέσει περισσότερα από 40 εκατομμύρια καναδικά δολάρια (περίπου 27 εκατ. ευρώ) στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας που ξεκίνησε η Τσεχία με στόχο την αγορά 800.000 βλημάτων πυροβολικού που προορίζονται για την Ουκρανία, ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Άμυνας Μπιλ Μπλερ.
Επιπροσθέτως, ο Καναδάς θα παραδώσει στον ουκρανικό στρατό συσκευές νυχτερινής όρασης, εκτιμώμενης αξίας 5 εκατομμυρίων ευρώ.
Η καναδική κυβέρνηση είχε δεσμευτεί τον προηγούμενο μήνα πως θα ενισχύσει την πρωτοβουλία για την αγορά βλημάτων πυροβολικού, χωρίς όμως να αποκαλύψει τότε το ποσό που σκόπευε να διαθέσει.
Η πρωτοβουλία της Πράγας για την αγορά 800.000 βλημάτων πυροβολικού χρηματοδοτήθηκε από έναν συνασπισμό 18 χωρών, ανακοίνωσε στις 7 Μαρτίου ο πρόεδρος της Τσεχίας Πετρ Πάβελ.
Καθώς η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία έχει εισέλθει στον τρίτο χρόνο της, η προμήθεια πυρομαχικών αποτελεί κρίσιμο ζήτημα για τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις.
Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής, η καναδική στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία υπολογίζεται σε 2,7 εκατ. ευρώ και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων άρματα μάχης και άλλα τεθωρακισμένα οχήματα, αυτοκινούμενα πυροβόλα howitzer και πυρομαχικά.
