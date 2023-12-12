Η ολομέλεια της ελεγχόμενης από τους Ρεπουμπλικανούς Βουλής των Αντιπροσώπων πρόκειται να ψηφίσει εντός της εβδομάδας —είτε αύριο Τετάρτη ή μεθαύριο Πέμπτη— για να επισημοποιηθεί η έρευνα ενόψει της ενδεχόμενης παραπομπής σε δίκη στη Γερουσία του Δημοκρατικού προέδρου Τζο Μπάιντεν, ανέφεραν χθες Δευτέρα πηγές προσκείμενες στη συντηρητική παράταξη.

Συνεργάτης μέλους του κοινοβουλίου, που μίλησε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, προέβλεψε πως η ψηφοφορία θα γίνει αύριο Τετάρτη. Νωρίτερα χθες, βουλευτής δήλωνε πως ο πρόεδρος του σώματος, ο Μάικ Τζόνσον, είπε σε κομματικές εργασίες κεκλεισμένων των θυρών πως η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Πέμπτη. Το ίδιο χρονοδιάγραμμα αναφέρθηκε κι από άλλα στελέχη των Ρεπουμπλικάνων.

Την Πέμπτη οι εργασίες του σώματος θα διακοπούν για πάνω από τρεις εβδομάδες, λόγω των εορτών.

Οι Ρεπουμπλικάνοι κατηγορούν τον Δημοκρατικό πρόεδρο και μέλη της οικογένειάς του πως επωφελήθηκαν παράνομα από αποφάσεις στη λήψη των οποίων συνέβαλε ο Τζο Μπάιντεν όταν ήταν αντιπρόεδρος του Μπαράκ Ομπάμα (2009-2017).

Κατηγορούν επίσης το υπουργείο Δικαιοσύνης πως παρεμβαίνει παράνομα σε έρευνες για τον γιο του προέδρου Χάντερ Μπάιντεν. Το υπουργείο το διαψεύδει.

Την περασμένη εβδομάδα, βουλευτής των Ρεπουμπλικάνων, ο Κέλι Άρμστρονγκ, υπέβαλε στο σώμα ψήφισμα έκτασης 14 σελίδων, που θα επέτρεπε στην ολομέλεια να εγκρίνει την έναρξη της έρευνας επίσημα.

Μέχρι σήμερα, οι Ρεπουμπλικάνοι δεν έχουν παρουσιάσει αδιάσειστες αποδείξεις σύνδεσης πράξεων του νυν προέδρου και πρώην αντιπροέδρου με επιχειρηματικές δοσοληψίες του γιου του. Θεωρείται σε κάθε περίπτωση απίθανο η Γερουσία, όπου οι Δημοκρατικοί έχουν —ισχνή— πλειοψηφία, να καταδικάσει τον πρόεδρο, ακόμη κι αν η Βουλή των Αντιπροσώπων εγκρίνει κατηγορητήριο («articles of impeachment») και τον παραπέμψει σε δίκη.

Ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής Μπάιρον Ντόναλντς, μέλος μιας από τις τρεις επιτροπές που ερευνούν τα πεπραγμένα του κ. Μπάιντεν, δήλωσε προχθές Κυριακή στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News πως αναμένει η έρευνα να έχει ολοκληρωθεί μέσα στο επόμενο δίμηνο και η Βουλή να έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία σύνταξης του κατηγορητηρίου κάποια στιγμή την άνοιξη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

