Ανάλυση FOX: Οι νικητές και οι ηττημένοι στο τέταρτο προεδρικό ντιμπέιτ των Ρεπουμπλικανών

Τον νικητή του χθεσινού ντιμπέιτ ανάμεσα στους υποψήφιους των Ρεπουμπλικανών για τις προεδρικές εκλογές έσπευσαν να ανακηρύξουν χθες μετά την ολοκλήρωσή του πολιτικοί ειδήμονες και άλλα στελέχη των μέσων ενημέρωσης.

Το τέταρτο ντιμπέιτ των υποψηφίων διεξήχθη εν μέσω κραυγών, φωνών, επιφωνημάτων αποδοκιμασίας, υβρεολόγιο, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ δεν συμμετείχε, συνεχίζοντας να το σνομπάρει, 40 ημέρες προτού ξεκινήσουν οι εσωκομματικές ψηφοφορίες για να αναδειχθεί ο υποψήφιος της αμερικανικής δεξιάς.

Οι απόψεις διχάστηκαν, όπως αναφέρει το FOX, επικαλούμενο την δυναμική παρουσία που είχαν και οι τέσσερις υποψήφιοι αφού καθ΄όλη τη διάρκεια της συζήτησης επέδειξαν την μαχητικότητά τους ανταλλάσσοντας καυστικά σχόλια.

Υπενθυμίζεται ότι το ντιμπέιτ διεξήχθη ανάμεσα στον κυβερνήτη της Φλόριντα Ρον Ντε Σάντις, την πρώην πρέσβη του ΟΗΕ, Νίκι Χέιλι, τον επιχειρηματία Βίβεκ Ραμασουάμι και τον πρώην κυβερνήτη του Νιου Τζέρσεϊ, Κρις Κρίστι στην πανεπιστημιούπολη του Πανεπιστημίου της Αλαμπάμα στην Τουσκαλούσα.

«Η Βίβεκ κέρδισε τη συζήτηση και δεν ήταν καν κοντά», έγραψε η δημοσιογράφος Cassandra MacDonald, ενώ ο παρουσιαστής του ραδιοφώνου Dom Giordano είπε ότι τη συζήτηση κέρδισε «ξεκάθαρα» ο Ντε Σάντις.

Vivek won the debate and it wasnt even close. — Cassandra MacDonald (@CassandraRules) December 7, 2023

Η παρουσιάστρια του ραδιοφώνου Dana Loesch συμφώνησε με τον Giordano, δηλώνοντας, ότι «ο Ντε Σάντις κέρδισε δύο ντιμπέιτ δύο συνεχόμενες εβδομάδες τώρα. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημά του είναι το ρεκόρ του». Η προηγούμενη συζήτηση στην οποία αναφέρθηκε ήταν αυτή μεταξύ του Ντε Σάντις και του Δημοκρατικού κυβερνήτη της Καλιφόρνια Γκάβιμ Νιούσομ που παρουσιάστηκε από τον Sean Hannity του Fox News την περασμένη εβδομάδα.

DeSantis has won two debates two weeks in a row now. His biggest asset is his record. — Dana Loesch (@DLoesch) December 7, 2023

Ο αρθρογράφος Ντέιβιντ Μάρκους ανακήρυξε την Κρίστι νικητή, ενώ ο διευθυντής του Newsbusters, Κέρτις Χουκ, επαίνεσε τον ΝτεΣάντις ο οποίος σύμφωνα με τον ίδιος κέρδισε στην ανταλλαγή απόψεων που είχε με τη Χέιλι σχετικά με την απειλή από την Κίνα.

Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «Ο Ντε Σάντις δεν ταράχτηκε και ξεκάθαρα κέρδισε αυτή την ανταλλαγή. Το να υποστηρίζεις ότι δεν είναι σκληρός με την Κίνα όταν λέει εδώ και χρόνια ότι το Κινεζικό Κομμουνιστικό Κόμμα είναι η μεγαλύτερη απειλή της Αμερικής είναι γελοίο».

.@RonDeSantis wasn't rattled and clearly won this exchange. To argue he's not tough on China when he's been saying for years the Chinese Communist Party is America's biggest threat is ludicrous.



Also, anytime you brag about having Wall Street donors is MAJOR cringe #GOPDebate pic.twitter.com/KbJSUlLeWO — Curtis Houck (@CurtisHouck) December 7, 2023

Christie won this debate. — David Marcus (@BlueBoxDave) December 7, 2023

Άλλοι ανακήρυξαν νικητή έναν υποψήφιο που επέλεξε να μην παραστεί στη συζήτηση: τον πρώην Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της X Strategies, Alex Bruesewitz, έγραψε ότι ο Τραμπ κέρδισε, ο Ράμασουάμι ήρθε δεύτερος και ο Ντε Σάντις και η Χέλει ισοφάρισαν στην τρίτη θέση, ενώ ο πρώην Ρεπουμπλικανός υποψήφιος για την προεδρία Λάρυ Έλντερ δημοσίευσε μια κολακευτική ζωγραφιά του Trump με την ερώτηση: "Ο νικητής;"

#GOPDebate:



Donald Trump won.



Vivek came in 2nd.



Desantis/Nikki tied for 3rd. — Alex Bruesewitz 🇺🇸 (@alexbruesewitz) December 7, 2023

«Ο Τραμπ κέρδισε αυτή τη συζήτηση», έγραψε ο Ρεπουμπλικανός Άντονι Σαμπατίνι, με τον οποίο συμφώνησε ο συνεργάτης του Fox News, Λίο Τέρελ, «Ο Πρόεδρος Τραμπ κέρδισε τη συζήτη



