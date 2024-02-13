Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν χθες Δευτέρα από σφαίρες σε αποβάθρα σταθμού του μετρό της Νέας Υόρκης, ανακοίνωσε η αστυνομική διεύθυνση της αμερικανικής μεγαλούπολης.

Ο άνθρωπος που υπέκυψε στα τραύματά του ήταν 34 ετών, ενώ οι τραυματίες είναι δυο γυναίκες και τρεις άνδρες, ηλικιών μεταξύ 14 και 71 ετών, διευκρίνισαν αξιωματικοί της αστυνομίας κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο επίπεδο του δρόμου, μπροστά στον υπαίθριο, υπερυψωμένο σταθμό στη συνοικία Μπρονξ, η οποία θεωρείται η πιο υποβαθμισμένη της μητρόπολης περίπου 8,5 εκατ. ψυχών.

Ο δράστης ήταν ένας κι άρχισε να πυροβολεί «στα τυφλά» εναντίον επιβατών, τόνισε ο Μάικλ Κέμπερ, ανώτερος αξιωματικός της αστυνομίας.

Η πόλη σημαδεύτηκε το 2022 από το έγκλημα εξηντάρη, που άνοιξε πυρ σε κατάμεστο σταθμό του μετρό χωρίς, ως εκ θαύματος, να σκοτωθεί κανείς -κάπου τριάντα άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Χθες το απόγευμα, δυο ομάδες νεαρών «διαπληκτίζονταν» μέσα σε συρμό που εισερχόταν στον σταθμό, όταν μέλος της μιας ομάδας τράβηξε όπλο κι άνοιξε πυρ προς την κατεύθυνση της αποβάθρας, καθώς κόσμος αποβιβαζόταν ή επιβιβαζόταν, εξήγησε ο κ. Κέμπερ.

Ο αξιωματικός απέφυγε να δώσει στοιχεία για τις ταυτότητες των θυμάτων. Περιορίστηκε να πει πως «ένας εξ αυτών, άνδρας 34 ετών, δυστυχώς απεβίωσε» στο νοσοκομείο όπου διακομίστηκε εσπευσμένα.

Από τους πέντε τραυματίες, οι οποίοι νοσηλεύονται, τέσσερις υπέστησαν «σοβαρά τραύματα», ενημέρωσε το Γαλλικό Πρακτορείο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εκπρόσωπος της πυροσβεστικής της Νέας Υόρκης (FDNY).

Ο δράστης διέφυγε κι η αστυνομία ζητεί τυχόν μάρτυρες να παρουσιαστούν και να δώσουν οποιαδήποτε πληροφορία διαθέτουν.

Στον σταθμό Mount Eden Avenue, που αποκλείστηκε εντελώς, φωτοειδησεογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου είδε πολυάριθμα περιπολικά και ασθενοφόρα της FDNY. Νωρίτερα, πλάνα από drone κατέγραψαν ακινητοποιημένο συρμό και αστυνομικούς με πολιτικά να εργάζονται στην αποβάθρα.

Το συμβάν «δεν είναι φυσιολογικό (...) πυρά στο δίκτυο του μετρό (...) είναι εξαιρετικά σπάνιο και απαράδεκτο», τόνισε ο κ. Κέμπερ.

Η εγκληματικότητα, ιδίως οι ανθρωποκτονίες με τη χρήση όπλων, καταγράφουν καθαρή μείωση στη Νέα Υόρκη από τα χρόνια 2022-2023, μετά την πανδημία, ενώ η οπλοφορία σε δημόσιους χώρους υπόκειται σε αυστηρό έλεγχο, σε σύγκριση με άλλες πόλεις και πολιτείες των ΗΠΑ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

