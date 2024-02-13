Η γενική διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) τόνισε χθες Δευτέρα ότι ο πόλεμος του Ισραήλ και της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας και οι επιθέσεις των ανταρτών Χούθι στα ανοικτά της Υεμένης, που πλήττουν ιδίως τη Διώρυγα του Σουέζ, συνιστούν απειλές για την παγκόσμια οικονομία.

Ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας έχει ήδη καταφέρει πλήγμα στην οικονομία της περιφέρειας της Μέσης Ανατολής και της βόρειας Αφρικής, εξήγησε η Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Ντουμπάι.

«Φοβάμαι πάνω απ’ όλα το ενδεχόμενο η σύρραξη να τραβήξει σε μάκρος, καθώς όσο παρατείνεται, τόσο μεγεθύνεται ο κίνδυνος εξάπλωσης», τόνισε η επικεφαλής του χρηματοπιστωτικού θεσμού της Ουάσιγκτον σε ετήσια εκδήλωση που συγκεντρώνει προσωπικότητες του κόσμου των επιχειρήσεων και πολιτικούς στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και συνεχίζεται ως αύριο Τετάρτη.

«Αυτή τη στιγμή διαπιστώνουμε κίνδυνο διάχυσης στη Διώρυγα του Σουέζ», περιοχή καίριας σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο, συνέχισε η κυρία Γκεοργκίεβα, αναφερόμενη στις επιθέσεις των ανταρτών Χούθι εναντίον εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν σε ένδειξη «αλληλεγγύης» προς τους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας.

Στα τέλη Ιανουαρίου, έκθεση της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη (CNUCED στα γαλλικά, UNCTAD στα αγγλικά), προειδοποιούσε πως ο όγκος του παγκόσμιου εμπορίου που διέρχεται από τη Διώρυγα του Σουέζ μειώθηκε κατά 40% και πλέον τους προηγούμενους δυο μήνες.

Αν οι εχθροπραξίες επεκταθούν, «αυτό μπορεί να γίνει ακόμη πιο προβληματικό για τον κόσμο στο σύνολό του», σημείωσε η κυρία Γκεοργκίεβα.

«Προκλήσεις»

Την 7η Οκτωβρίου, μέλη του στρατιωτικού βραχίονα του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς εξαπέλυσαν έφοδο από τη Λωρίδα της Γάζας εναντίον νότιων τομέων της ισραηλινής επικράτειας, κατά την οποία σκοτώθηκαν πάνω από 1.160 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημες ανακοινώσεις των ισραηλινών αρχών.

Σε αντίποινα, ο στρατός του Ισραήλ εξαπέλυσε ευρείας κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις στον παλαιστινιακό θύλακο στις οποίες έχουν σκοτωθεί ως τώρα πάνω από 28.300 άνθρωποι, στη μεγάλη πλειονότητά τους γυναίκες και παιδιά, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό των θυμάτων τον οποίο δημοσιοποίησε το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

Οι ανησυχίες πως απειλείται περιφερειακή κλιμάκωση ανάμεσα από τη μια στο Ισραήλ και τον βασικό σύμμαχό του, τις ΗΠΑ, κι από την άλλη το Ιράν και ένοπλες οργανώσεις που πρόσκεινται σε αυτό και υποστηρίζουν τη Χαμάς, στον Λίβανο, στη Συρία, στο Ιράκ και στην Υεμένη, δεν σταματούν να εντείνονται.

«Αναμένω ότι ως τα μέσα της χρονιάς τα επιτόκια θα κινηθούν προς την κατεύθυνση που κινείται ο πληθωρισμός τον τελευταίο χρόνο», είπε η διευθύντρια του ΔΝΤ ερωτηθείσα για τις μειώσεις των επιτοκίων στις κυριότερες οικονομίες.

Ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Τράπεζας Ατζάι Μπάνγκα από την πλευρά του τόνισε πως «αυτά που συμβαίνουν στη Λωρίδα της Γάζας», καθώς επίσης και «στην Ουκρανία (...) και στην Ερυθρά Θάλασσα» εγείρουν τις κυριότερες «προκλήσεις» για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας.

Αν «προσθέσετε τούτες τις μεταβλητές σε αυτό που πιθανόν ήταν ήδη ο χαμηλότερος δείκτης ανάπτυξης των τελευταίων 35 ως 40 χρόνων (...) είναι κάτι που πρέπει να το παρακολουθούμε στενά», πρόσθεσε ο επικεφαλής του έτερου χρηματοπιστωτικού θεσμού της Ουάσιγκτον.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

