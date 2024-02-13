Ρωσικά πλήγματα σε πολιτικές υποδομές στην πόλη Ντνίπρο της Ουκρανίας

Ο δήμαρχος της Ντνίπρο Μπόρις Φιλάτοφ ανακοίνωσε μέσω Telegram εχθές το βράδυ, ότι οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας έπληξαν πολιτικές υποδομές.

Ουκρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πως από τα πλήγματα αυτά, διακόπηκαν η ηλεκτροδότηση και η ύδρευση, σε τομείς της συγκεκριμένης πόλης στην κεντρική Ουκρανία.

Συγκεκριμένα, η ουκρανική κρατική τηλεόραση Suspilne ανέφερε πως η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε τομείς της Ντνίπρο, ενώ το μέσο ενημέρωσης Dzerkalo Tyzhnya μετέδωσε ότι διακόπηκε και η ύδρευση σε τμήματα της πόλης.

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία έκανε λόγο από την πλευρά της, για μία συνδυασμένη επίθεση με drones και πυραύλους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

