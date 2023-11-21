Ο γιατρός του Ντόναλντ Τραμπ στο ιατρικό δελτίο που δόθηκε χθες, Δευτέρα, στη δημοσιότητα ανέφερε ότι ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ χαίρει «εξαιρετικής υγείας» και πρόσθεσε ότι «θα συνεχίσει να έχει έναν υγιή και ενεργό τρόπο ζωής για πολλά χρόνια».

Το ιατρικό δελτίο, το οποίο ο 77χρονος Τραμπ ανήρτησε στο Truth Social, δημοσιεύθηκε την ημέρα που ο Δημοκρατικός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν γιόρτασε τα 81α γενέθλιά του. Η σωματική και πνευματική υγεία και των δύο ανδρών έχει αναχθεί σε σημαντικό ζήτημα ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2024, στις οποίες αναμένεται να είναι και πάλι αντίπαλοι.

«Ο πρόεδρος Τραμπ έχει μειώσει το βάρος του μέσω μιας βελτιωμένης δίαιτας και συνεχούς καθημερινής σωματικής δραστηριότητας, ενώ παράλληλα διατηρεί ένα πολύ γεμάτο πρόγραμμα», ανέφερε το ιατρικό δελτίο το οποίο έχει υπογράψει ο Μπρους Άρονγουολντ, οστεοπαθολόγος από το Νιου Τζέρσι.

Στο ιατρικό δελτίο δεν αναφέρονταν άλλες λεπτομέρειες.

Τα αποτελέσματα «των ιατρικών του εξετάσεων είναι μέσα στα κανονικά όρια και οι εξετάσεις για την πνευματική του υγεία είναι εξαιρετικές», πρόσθεσε ο Άρονγουολντ.

Ο Τραμπ είναι το φαβορί να κερδίσει το χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων για τις προεδρικές εκλογές, ενώ ο Μπάιντεν έχει δηλώσει ότι θα είναι υποψήφιος για μια δεύτερη θητεία.

Το 2016 ο Χάρολντ Μπόρνστιν, γιατρός του Ρεπουμπλικάνου πρώην προέδρου, είχε παρουσιάσει αντίστοιχο δελτίο υγείας για τον Τραμπ και είχε τονίσει ότι δεν δέχθηκε υποδείξεις από εκείνον για το περιεχόμενό του.

Ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι ζυγίζει 98 κιλά και έχει ύψος 1,90 τον Αύγουστο, όταν παρουσιάστηκε σε φυλακή της Ατλάντα στο πλαίσιο της υπόθεσης που αφορά την προσπάθειά του να ανατρέψει το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών του 2020 στην Τζόρτζια.

