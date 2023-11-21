Οι πρώτες εικόνες από τους 41 εργάτες που παραμένουν εγκλωβισμένοι εδώ και περισσότερο από μία εβδομάδα μετά την κατάρρευση οδικής σήραγγας στα ινδικά Ιμαλάια δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα και τους δείχνουν όρθιους σε έναν μικρό χώρο, να επικοινωνούν με τους διασώστες.

Οι άνδρες βρίσκονται εγκλωβισμένοι από τις 12 Νοεμβρίου, όταν κατέρρευσε οδική σήραγγα μήκους 4,5 χιλιομέτρων που κατασκευαζόταν σε αυτοκινητόδρομο, μέρος ενός δρόμου ινδουιστικού προσκυνήματος στο κρατίδιο Ουταρχάντ.

Βίντεο με τους εγκλωβισμένους εργάτες

Οι αρχές δηλώνουν ότι οι εγκλωβισμένοι είναι ασφαλείς και έχουν πρόσβαση σε φως, οξυγόνο, τρόφιμα, νερό και φάρμακα. Ωστόσο δεν έχουν διευκρινίσει τι προκάλεσε την κατάρρευση, αν και στην περιοχή έχουν σημειωθεί πολλές κατολισθήσεις, πλημμύρες και σεισμοί.

Οι προσπάθειες να απεγκλωβιστούν οι εργάτες καθυστερούν λόγω της δυσκολίας να ανοιχθεί μια τρύπα στα συντρίμμια από την κατάρρευση της σήραγγας ώστε να τοποθετηθεί αγωγός που θα τους επιτρέψει να ανέλθουν στην επιφάνεια.

Βίντεο διάρκειας 30 δευτερολέπτων που έδωσαν στη δημοσιότητα οι αρχές δείχνει περίπου 10 από τους εγκλωβισμένους εργάτες να στέκονται σε ένα ημικύκλιο μπροστά από την κάμερα, φορώντας κράνη και γιλέκα ασφαλείας.

Ένας διασώστης ακούγεται να ζητεί από τους άνδρες να πουν τα ονόματά τους στην κάμερα, ο ένας μετά τον άλλον, και να επιβεβαιώσουν την ταυτότητά τους μέσω του ασύρματου που τους έχει σταλεί.

Το βίντεο τραβήχτηκε με ιατρική ενδοσκοπική κάμερα, την οποία κατέβασαν οι διασώστες μέσω ενός αγωγού διαμέτρου περίπου 15 εκατοστών που τοποθετήθηκε χθες Δευτέρα.

Οι άνδρες φαίνεται να είναι καλά στην υγεία τους και απαντούν στις ερωτήσεις των διασωστών, επεσήμανε ένας αξιωματούχος που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του.

Σήμερα οι διασώστες αναμένεται να συνεχίσουν τις προσπάθειες για τη διάνοιξη μίας τρύπας δια μέσου των συντριμμιών, ώστε να τοποθετήσουν σε αυτή έναν αγωγό αρκετά μεγάλο για να μπορέσουν να απεγκλωβιστούν οι εργάτες.

Οι εργασίες ανεστάλησαν την Παρασκευή λόγω της βλάβης που υπέστη ένα μηχάνημα και των ανησυχιών για νέα κατολίσθηση.

Οι αρχές εργάζονται ταυτόχρονα πάνω σε πέντε διαφορετικά σχέδια για τον απεγκλωβισμό των εργατών.

Ο Αμπισέκ Σάρμα, ψυχίατρος, μετέβη στο σημείο του δυστυχήματος και ζήτησε από τους 41 άνδρες να περπατούν στον χώρο που διαθέτουν, να κάνουν ελαφρές ασκήσεις γιόγκα και να συζητούν μεταξύ τους.

Οι εγκλωβισμένοι άνδρες είναι χαμηλόμισθοι εργάτες, οι περισσότεροι από τους οποίους κατάγονται από φτωχά κρατίδια της βόρειας και της ανατολικής Ινδίας.

#WATCH | Uttarkashi (Uttarakhand) tunnel rescue | A machine going to the site of rescue operation stuck due to the road being narrow, traffic halted on both sides. The operation to widen the road to allow the machine to pass through is underway. pic.twitter.com/aoIc6mfuxa — ANI (@ANI) November 21, 2023

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.