Ουκρανία: Δύο νεκροί και έξι τραυματίες από ρωσικούς πυραύλους

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και έξι τραυματίσθηκαν στη διάρκεια πυραυλικών επιθέσεων που πραγματοποιήθηκαν την περασμένη νύκτα στις ανατολικές ουκρανικές περιφέρειες του Ντονέτσκ και του Χαρκόβου, ανακοίνωσαν σήμερα ουκρανοί αξιωματούχοι, ενώ η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε πως η αντιαεροπορική άμυνα της χώρας κατέρριψε ένα πύραυλο και 9 από τα 10 μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εξαπέλυσε στη διάρκεια της νύκτας η Ρωσία.

Η Πολεμική Αεροπορία ανέφερε σε δήλωση που εξέδωσε πως οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν ιρανικής κατασκευής μη επανδρωμένα αεροσκάφη από το ρωσικό έδαφος προς διάφορες κατευθύνσεις.

Ο ουκρανός υπουργός Εσωτερικών Βίκτορ Κλιμένκο ανέφερε μέσω της πλατφόρμας Telegram πως πύραυλοι έπληξαν ένα νοσοκομείο στην πόλη Σελίντοβε και ένα ανθρακωρυχείο.

«Δύο κτίρια του νοσοκομείου υπέστησαν ζημιές, έξι άμαχοι τραυματίσθηκαν. Μπορεί να υπάρχουν θύματα κάτω από τα συντρίμμια, οι έρευνες συνεχίζονται», δήλωσε ο Κλιμένκο.

Ένας εργάτης σκοτώθηκε κατά την επίθεση στο ανθρακωρυχείο, πρόσθεσε.

«Τέσσερα κτίρια, 19 οχήματα και μια γραμμή ηλεκτροδότησης υπέστησαν ζημιές. Τριάντα εννέα ανθρακωρύχοι παγιδεύτηκαν. Αυτή τη στιγμή όλοι οι ανθρακωρύχοι έχουν βγει στην επιφάνεια», δήλωσε.

Στο Χάρκοβο, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε από ρωσικό βομβαρδισμό, δήλωσε ο κυβερνήτης της περιφέρειας Όλεχ Σινεχούμποφ.

Το Reuters αναφέρει πως δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

