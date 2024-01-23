Θέσεις των Χούθι χτύπησαν ξανά βρετανικά Typhoon

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Σε επιβεβαίωση των δηλώσεων Αμερικανών αξιωματούχων περί νέων πυραυλικών πληγμάτων κατά θέσεων των Χούθι στην Υεμένη τη Δευτέρα από αμερικανικές και βρετανικές δυνάμεις προχώρησε με σύντομη ανακοίνωση το βρετανικό Υπουργείο Άμυνας.

Τα βρετανικά αεροσκάφη τύπου Typhoon FGR4 χρησιμοποίησαν όπως και στις πρώτες επιθέσεις της 11ης Ιανουαρίου κατευθυνόμενους πυραύλους ακριβείας Paveway IV. Συνοδεύονταν ξανά από δύο αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού καυσίμων τύπου Voyager.

Έπληξαν πολλαπλούς στόχους σε δύο στρατιωτικές τοποθεσίες κοντά σε στρατιωτικό αεροδρόμιο της πρωτεύουσας της Υεμένης, Σαναά.

«Οι τοποθεσίες αυτές χρησιμοποιούνταν για να επιτρέπουν τις συνεχιζόμενες μη ανεκτές επιθέσεις κατά της διεθνούς ναυτιλίας στην Ερυθρά Θάλασσα», ανέφερε το Υπουργείο Άμυνας στο Λονδίνο αργά τη Δευτέρα.

Η ανακοίνωση πρόσθεσε πως πριν από τις νέες επιθέσεις διεξήχθη ενδελεχής ανάλυση και σχεδιασμός για να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος απωλειών μεταξύ αμάχων. Για το λόγο αυτό τα χτυπήματα πραγματοποιήθηκαν μέσα στη νύχτα.

Σε χωριστή δήλωση ο Υπουργός Άμυνας Γκραντ Σαπς συμπλήρωσε πως οι επιθέσεις από κοινού με τους Αμερικανούς ήταν πράξεις αυτοάμυνας και έγιναν διότι οι επικίνδυνες επιθέσεις των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα απειλούν ζωές ναυτικών και διαταράσσουν τη ναυτιλία «με μη ανεκτό κόστος για την παγκόσμια οικονομία».

Ανέφερε επίσης ότι τα πλήγματα στόχευσαν το ήδη περιορισμένο οπλοστάσιο των Χούθι και την ικανότητά τους να απειλούν το παγκόσμιο εμπόριο.

Τις επιθέσεις επιβεβαίωσαν αργότερα με κοινή δήλωση οι ΗΠΑ, το Ην. Βασίλειο, η Αυστραλία, το Μπαχρέιν, ο Καναδάς και η Ολλανδία,

Λίγο πριν από την αρχική αμερικανική ανακοίνωση για τις νέες επιθέσεις, η Ντάουνινγκ Στριτ είχε ενημερώσει για βραδινή τηλεφωνική επικοινωνία του πρωθυπουργού Ρίσι Σούνακ με τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν.

Οι δύο ηγέτες «καταδίκασαν την αύξηση των βίαιων επιθέσεων των Χούθι σε εμπορικά πλοία που διασχίζουν την περιοχή (της Ερυθράς Θάλασσας)» και επίσης «δεσμεύθηκαν να συνεχίσουν τις προσπάθειες μαζί με διεθνείς εταίρους να αποτρέψουν και να εμποδίσουν αυτές τις επιθέσεις».

Σύμφωνα πάντα με το βρετανικό πρωθυπουργικό γραφείο, οι κ.κ. Σούνακ και Μπάιντεν είπαν πως η αποτροπή των επιθέσεων αυτών θα μπορούσε να γίνει με άσκηση διπλωματικής πίεσης στο Ιράν ώστε να σταματήσει να υποστηρίζει τη δραστηριότητα των Χούθι και «εφόσον χρειάζεται, με στοχευμένη στρατιωτική δράση ώστε να υποβαθμιστούν οι δυνατότητες των Χούθι».

Συζήτησαν επίσης την ανάγκη να ανοίξουν περισσότερες οδοί για παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα και συμφώνησαν στη σημασία μιας λύσης δύο κρατών.

