Στους 29 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών από την πυρκαγιά που ξέσπασε έπειτα από έκρηξη στο υπόγειο ενός 16ώροφου κτιρίου που χρησιμοποιείται ως νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στην περιοχή Γκαϊρέτεπε της Κωνσταντινούπολης.

Η φωτιά ξέσπασε λίγο πριν τις 13.00, έπειτα από έκρηξη την ώρα που γίνονταν εργασίες ανακαίνισης στο νυχτερινό κέντρο "Masquerade". Τα θύματα ήταν εργάτες που δούλευαν εκείνη την ώρα και εγκλωβίστηκαν μέσα στο κατάστημα.

Allah aşkına burda kim kimler nasil izin vermiş gece kulübü açılmasına o izni verenler ! Apartmandakiler nasil şikayetçi olmamislar .offff Allah'ım çok kötü



istanbul gayrettepe'de ki #yangın ın çıkış anı . Vefat sayısının 27 yükseldiği öğrenildi pic.twitter.com/7OhnAS4Zq1 — kafalarnanay (@kafamagoretv) April 2, 2024

Επί τόπου βρέθηκε ο δήμαρχος Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, ο οποίος είπε ότι δεν είχε κατατεθεί από την επιχείρηση καμία αίτηση για άδεια οικοδομής ή ανακαίνισης. «Είναι δύο ορόφους κάτω, οπότε (σ.σ. ο χώρος) δεν είναι ορατός. Δεν υπήρξε καταγγελία. Έγινε μια παράνομη παρέμβαση» τόνισε.

📍istanbul gayrettepe'de çıkan ve 29 kişinin yaşamını yitirdiği #yangın sonrası başlatılan soruşturma kapsamında 6 kişi gözaltına alındı. pic.twitter.com/iCxqoXoaw2 — Siyaset Cafe (@SiyasetCafe_com) April 2, 2024

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επικοινώνησε με τον υπουργό Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια και ενημερώθηκε για το περιστατικό.

O υπουργός Δικαιοσύνης Γιλμάζ Τουντς ανακοίνωσε ότι τρεις εισαγγελείς ανέλαβαν την προανάκριση. Για το περιστατικό έχουν ήδη συλληφθεί έξι άτομα: οι δύο συνέταιροι της επιχείρησης, δύο διευθυντές της, ο λογιστής και ο εργολάβος.

Ο νομάρχης Κωνσταντινούπολης Νταβούτ Γκιουλ δήλωσε ότι το νυχτερινό κέντρο είχε άδεια λειτουργίας από το 1987 και την ανανέωσε το 2018.

📍istanbul gayrettepe'de çıkan ve 27 kişinin yaşamını yitirdiği #yangın ile ilgili yeni görüntüler.



📍 Yangın çıkan binanın içerisinden cenazeler çıkarılıyor. pic.twitter.com/OXMWyAu5yf — Siyaset Cafe (@SiyasetCafe_com) April 2, 2024

Ειδικοί μιλώντας στα τουρκικά τηλεοπτικά δίκτυα επισημαίνουν το γεγονός ότι αποφεύχθηκαν τα χειρότερα, καθώς η επιχείρηση δεν λειτουργούσε λόγω των εργασιών ανακαίνισης. Όπως τόνισαν, ο χώρος είχε στο εσωτερικό του εύφλεκτα υλικά και αν υπήρχαν μέσα σε αυτόν πιθανόν 500 ή χίλιοι θαμώνες, ο αριθμός των θυμάτων θα ήταν πολύ μεγαλύτερος. Ερευνάται επίσης αν υπήρχαν επαρκείς οδοί διαφυγής σε περίπτωση κινδύνου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.